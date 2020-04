Trwa akcja #PięknoDlaBohaterek. Pracowniczki szpitala w Dąbrowie będą mogły skorzystać z bonów na usługi beauty

Akcja #PięknoDlaBohaterek w Dąbrowie Górniczej

Akcja #PięknoDlaBohater to akcja skierowana od kobiet dla kobiet. Opiera się na dwóch sprawach. Pierwszą z nich to poprawienie samopoczucia kobiet, które ciężko teraz pracują walcząc o nasze życie i zdrowie. Druga to zrzeszenie członkiń branży beauty.

- Chcemy w ten sposób okazać wdzięczność kobietą, które ciężko pracują, byśmy byli zdrowi. Są teraz pewnie przeciążone obowiązkami, zmęczone fizycznie i psychicznie. Wiemy, że nie ratujemy im tym życia, chcemy dać im motywacje, taką pozytywną energię. Czekamy na nie z otwartymi rękami, gdy ta straszna sytuacja się zakończy - mówi

Akcja organizowana jest w całej Polsce. W Dąbrowie Górniczej jej przedstawicielką jest Patrycja Antolak, właścicielka salonu "Lash You". Bony z akcji trafią do pracownic szpitala.

- Mam kontakt z osobami pracującymi w szpitalu. Słyszę bardzo miłe słowa np. "dziękujemy, że myślicie o nas" czy "dziś my zajmujemy się wami, a wy zajmiecie się nami, gdy to się skończy". Takie słowa budują i zachęcają, by działać jeszcze bardziej - przyznaje Patrycja Antolak.