Tunel pod torami kolejowymi połączy dwie części dzielnicy Strzemieszyce. Zbuduje go firma Nowak-Mosty

Cena netto tej inwestycji to 9,6 mln zł. W porozumieniu z PKP PLK, pod którym we wrześniu 2021 roku podpisali się prezydent Marcin Bazylak i wiceprezydent Damian Rutkowski, określono, że miasto i kolejowa spółka podziela się kosztami inwestycji po połowie. Z tego powodu radni zdecydowali, że miasto przekaże PKP PLK 4,65 mln zł: 500 tys. zł w 2021 roku, 4 mln zł w 2022 i 125 tys. zł.

- Teraz, zgodnie z procedurami, jest czas przygotowania dokumentacji, którego finałem będzie podpisanie umowy w marcu tego roku. Prace powinny zakończyć się w czwartym kwartale 2023 roku – mówi Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego

PKP Polskich Linii Kolejowe S.A.

Zmieni się wszystko, ma być bezpieczniej

W stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce powstanie wygodne i bezpieczne przejście podziemne, łączące dwie strony miasta od ul. Towarowej do ul. Transportowej. Z tej stacji pasażerowie udają się w podróż do Sławkowa, Olkusza czy Tunelu na linii do Kielc oraz do Sosnowca czy Katowic.