Turniej MUKP CUP w hali Centrum. Warto pokibicować!

Naszemiasto.pl nagrodzone! Okładki zaprojektował dyrektor artystyczny Tomasz Bocheński

Tomasz Bocheński, dyrektor artystyczny Polska Press Grupy, został nagrodzony w największym i najbardziej prestiżowym konkursie projektowania prasowego Best of News Design Creative Competition. Konkurs jest organizowany przez Society for News Design ze Stanów Zjednoczonych.