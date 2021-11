Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Dąbrowa Górnicza, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Górniczej

Oto stawki styczniowych emerytur 2022 - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Znane sklepy wycofują całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. To m.in. jajka, sery i wędliny. Główny Inspektorat Sanitarny podjął decyzję o utylizacji tych produktów. Żywność wskazana na liście do wycofania jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu i poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Poznaj LISTĘ

Tyle mają wynieść styczniowe emerytury 2022. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

To już ostatnie dni szlabanów na bramkach autostrad A2 i A4 zarządzanych przez państwo. 1 grudnia szlabany będą już cały czas otwarte, ale kierowcy i tak będą musieli płacić za przejazd. Zmieni się jednak sposób płacenia. Nowością jest e-bilet oraz możliwość płacenia przez kierowców osobówek za pomocą popularnej aplikacji Autopay. Tą ostatnią można tez płacić na innych płatnych odcinkach autostrad, zarządzanych przez koncesjonariuszy. To nowość, dostępna dla kierowców osobówek od kilku dni. Jesteście z nią zaznajomieni?

W Dąbrowie Górniczej trwa przebudowa plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego. To projekt wybrany przez dąbrowian w ostatniej edycji ogólnomiejskiego budżetu obywatelskiego. Wiąże się on m.in. z modernizacją ul. Poniatowskiego oraz budową dodatkowych przejść dla pieszych, co będzie wiązało się z kolei z koniecznością likwidacji kilku istniejących miejsc parkingowych. By klienci mieli jednak gdzie parkować na terenie targowiska na Redenie powstało ponad 20 nowych miejsc do parkowania. Mają być w pełni gotowe do końca listopada.