Tygodniowy przegląd prasy (Dąbrowa Górnicza, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Górniczej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Dąbrowy Górniczej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.06 a 27.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Gołonogu powstanie centrum przesiadkowe, parkingi, tunel pod torami i dwa nowe ronda ”?

Przegląd tygodnia Dąbrowa Górnicza od 21.06 do 27.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 W Gołonogu powstanie centrum przesiadkowe, parkingi, tunel pod torami i dwa nowe ronda W piątek 26 czerwca 2020 roku przetarg na budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Dąbrowie Górniczej - Gołonogu stał się faktem. W tym dniu ogłoszenie o przetargu zostało bowiem przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Termin składania ofert został wyznaczony na 13 lipca br. 📢 NETFLIX. Nowości w lipcu 2020. Sprawdź, co warto obejrzeć. TOP 10 NETFLIX bije rekordy popularności. Użytkowników jest coraz więcej, a twórcy platformy co miesiąc dostarczają im mnóstwo nowości. W naszej galerii produkcje, które będziemy mogli zobaczyć już za kilka dni, od 1 lipca. Wśród nich m.in. seriale, filmy przygodowe, komediowe, dramaty dla widzów o mocniejszych nerwach i programy rozrywkowe. Sprawdź NOWOŚCI W LIPCU 2020 r.

📢 Kąpieliska w woj. śląskim 2020. Gdzie możemy bezpiecznie wypocząć nad wodą? LISTA Choć pogoda płata nam tego lata figle, sezon kąpielowy w pełni. Część strzeżonych kąpielisk w woj. śląskim jest już otwarta, a woda pod kątem jakości przebadana przez Sanepid. W naszej galerii znajdziecie LISTĘ KĄPIELISK, gdzie uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa, można się kąpać.

📢 Poszukiwani za zabójstwa. Widziałeś ich? Wizerunki osób ściganych przez policję Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK. 📢 Kino Helios wkrótce zostanie otwarte. Będą nowe standardy sanitarne W piątek 3 lipca, Helios ponownie zaprosi widzów do swoich kin. Sieć zadba aby każdy czuł się komfortowo podczas filmowych wizyt, oczywiście z zachowaniem wymogów higieny i bezpieczeństwa. W repertuarze, poza regularnymi seansami, znajdą się także różnorodne projekty specjalne w tym koncerty, maratony oraz bajkowe atrakcje dla najmłodszych!

📢 Burze z gradem w woj. śląskim - ostrzeżenie II. st. [26.06.2020]. W porywach do 90 km/h! Sprawdź gdzie jest burza? [MAPA online] Do będzie burzowy piątek. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ostrzeżenie dla każdego z powiatów woj. śląskiego. Dziś, 26 czerwca w naszym regionie prognozowane są opady, burze, porywisty wiatr i lokalnie gradobicie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W artykule przeczytasz więcej o ostrzeżeniu, jak również zobaczysz interaktywną mapę "GDZIE JEST BURZA?". 📢 Budowa węzła na S1 w Sosnowcu i łącznika do Euroterminala w Sławkowie na razie w sferze marzeń Przebudowa sosnowieckiej części drogi ekspresowej S1 i budowa nowego węzła w Sosnowcu to inwestycja, która w ostatnich latach obrosła już legendą. To też ważna inwestycja dla Sławkowa, bo będzie stanowić początek starań o budowę łącznika S1 do Euroterminala w Sławkowie. Jakie są efekty starań miast o te inwestycje?

📢 Spore kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju! Od 500 zł do nawet 30 tys. zł Duże kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej. 📢 Wojsko wyprzedaje używany sprzęt. Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już dziś! Ceny okazyjne Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbędzie się 26 czerwca w piątek. Wojsko wyprzedaje atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy.

📢 Egzamin zawodowy 2020 czerwiec KLUCZ ODPOWIEDZI CKE. Poznaj WYNIKI z egzaminu pisemnego [26.06.2020] Egzamin zawodowy 2020 KLUCZE ODPOWIEDZI / WYNIKI sesji letniej: We wtorek 23 czerwca, uczniowie pisali część pisemną egzaminu zawodowego 2020. W galerii znajdziecie klucze odpowiedzi z tego egzaminu zawodowego. 📢 Najpiękniejsze chaty w Beskidach - TOP 14. Ile kosztuje ich wynajęcie? Zobacz CENY i ZDJĘCIA Śląskie. Lato 2020 będzie na pewno inne niż poprzednie. Mało kto pewnie zdecyduje się na wakacje za granicą, a jeszcze mniej - na takie, na które trzeba lecieć samolotem. W cenie będzie wypoczynek blisko domu, w Polsce. Najlepiej - w miejscach, w których jak najmniej będziemy narażeni na ewentualne zakażenie koronawirusem. Przedstawiamy, naszym zdaniem, najładniejsze chaty do wynajęcia w Beskidach w woj. śląskim. Zobacz, w jakich pięknych miejscach można spędzić wakacje - kliknij w "zobacz galerię".

📢 Zobacz najładniejsze dziewczyny z klubów woj. śląskiego ZDJĘCIA. Kiedy dyskoteki będą otwarte? Co weekend w klubach w regionie bawiły się tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Pytanie tylko, do kiedy? 📢 Czy śląscy turyści są niemile widziani nad morzem? Rozmawiamy z właścicielką pensjonatu Czy śląscy turyści są niemile widziani nad morzem? Kochani nikt tu nie skreśla Ślązaków i nie niszczy im aut - przekonuje w Internecie pani Agnieszka z Rybnika, która od trzech lat prowadzi pensjonat w Chłopach nad morzem. To odpowiedź rybniczanki na pojawiające się wciąż w sieci obawy, że turyści z regionu są w tym roku niemile widziani w nadmorskich kurortach. Czytaj więcej, poniżej publikujemy również informację o cenach nad morzem. Sprawdź, czy jest drogo.

