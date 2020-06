Tygodniowy przegląd prasy (Dąbrowa Górnicza, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Górniczej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Dąbrowy Górniczej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.05 a 6.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zobaczcie jakie sieci handlowe znikają z Polski. W tych sklepach trwają ostatnie wyprzedaże”?

Przegląd tygodnia Dąbrowa Górnicza od 31.05 do 6.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobaczcie jakie sieci handlowe znikają z Polski. W tych sklepach trwają ostatnie wyprzedaże Francuska sieć sklepów z ubraniami dla kobiet Camaieu ogłosiła, że wycofuje się z Polski. W sklepach tej marki trwają właśnie ostateczna wyprzedaże. To nie pierwsza, i pewnie nie ostatnia, marka, jaka zrezygnowała z robienia biznesu w naszym kraju. Sprawdź, jakie jeszcze sieci wyszły z Polski. Pamiętacie je? Żałujecie, że nie można już kupić ich produktów w sklepach stacjonarnych? 📢 Śląskie: Który fotoradar zrobił najwięcej zdjęć? Gdzie padł ich rekord? Sprawdź, ile zdjęć zrobił każdy z fotoradarów w województwie Województwo śląskie. Jesteście kierowcami? Ten artykuł będzie dla Was przydatny. Który z fotoradarów w naszym regionie zarejestrował największą liczbę naruszeń dotyczących przekroczenia prędkości? Mamy dla Was nie lada gratkę! W tym artykule sprawdzicie, ile zdjęć w I. kwartale 2020 r., zrobił KAŻDY ze stacjonarnych fotoradarów w woj. śląskim.

📢 Memy o Śląsku i Ślązakach. Z czego śmieją się hanysy i gorole? Co o naszym regionie myślą w reszcie kraju? Zobaczcie Jak na Śląsk patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku i województwie śląskim robią absolutną furorę w internecie. W naszej galerii zebraliśmy te najlepsze. Zobaczcie z czego w kontekście Śląska śmieją się zarówno gorole, jak i hanysy! Kliknijcie w przycisk "Zobacz galerię". Tygodniowa prasówka 31.05-6.06.2020 Dąbrowa Górnicza: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Dąbrowie Górniczej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ranking najtańszych sklepów w woj. śląskim. Biedronka i Lidl daleko! Mamy ranking najtańszych sklepów w woj. śląskim. Najniższych cen na sklepowych półkach nie uświadczymy wcale w Biedronce czy Lidlu. Choć takie właśnie utarło się przekonanie wśród wielu konsumentów. Eksperci ASM Sales Force Agency od ponad roku co miesiąc badają ceny przykładowego zestawu podstawowych produktów spożywczych, kosmetyków, chemii spożywczej i używek. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź nasz RANKING.

📢 Jak Centrum Formy przygotowało się na ponowne otwarcie? Będzie niespodzianka W sobotę 6 marca br. znów można będzie wybrać się do siłowni, klubu fitness lub popływać w basenie. Czekaliśmy na to od 14 marca, kiedy decyzją rządu zaczął obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego, a tego typu miejsca zostały zamknięte. Sprawdziliśmy więc, jak przygotowania do ponownego otwarcia przebiegają w Centrum Formy w Dąbrowie Górniczej. 📢 Powrót komisariatu policji do Strzemieszyc nadal odległy. Dlaczego to tak długo trwa? Komisariat policji, po remoncie budynku przy ul. Hetmańskiej, miał wrócić do Dąbrowy Górniczej – Strzemieszyc w 2019 roku, a najpóźniej w 2020 roku. Takie były plany. Dziś już wiemy, że dotrzymanie tego terminu nie jest realne. 📢 Przy ul. Poniatowskiego spaliły się dwa garaże. Są utrudnienia w ruchu Tymczasowo nieprzejezdne są dziś (5 czerwca) na kilkanaście godzin ul. Kraszewskiego i odcinek ul. Poniatowskiego (od Augustynika do Konopnickiej) Utrudnienia mają związek z działaniami prowadzonymi przez służby ratownicze.

📢 Przez te usterki, nie przejdziesz przeglądu. Czy masz z tym problem w aucie? Jeżeli tak, to nie dostaniesz stempla! Ta informacja powinna zainteresować wszystkich kierowców. Dziennikarze portalu autokult.pl dotarli do listy najczęstszych usterek w polskich autach. Dlaczego samochody Polaków nie przechodzą przeglądu? Sprawdźcie TOP 10 problemów naszych aut. 📢 Afrykański ślimak gigant w Polsce. Skąd się u nas wziął? Jego skorupa ma wielkość męskiej pięści, a noga z trudnością mieści się na dłoni. Afrykański ślimak Achatina prawie zginął na Tatarach w Lublinie. Życie uratowała mu szybka interwencja przypadkowego przechodnia i pracowników lubelskiego egzotarium.

📢 Polska absurdami stoi! Zobacz te zdjęcia... a uwierzysz Polska krajem absurdów - można się o tym przekonać, przeglądając stronę "Polskie Absurdy" na Facebooku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze perełki. Sprawdźcie! Kliknijcie w "zobacz galerię".

📢 Oczko wodne przy każdym domu. Sieć zalana memami Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów. 📢 Matura 2020 w Dąbrowie Górniczej. Ci uczniowie zmierzą się z egzaminem dojrzałości w czasie pandemii w Dąbrowie Górniczej [ZDJĘCIA] Matura 2020 Dąbrowa Górnicza. Już wkrótce nasi maturzyści przystąpią do zdawania egzaminu dojrzałości. Dziwna to matura, już nie w maju! Tegoroczny egzamin dojrzałości ostał przesunięty na czerwiec z powodu pandemii koronawirusa. Poznaj tych, którzy będą zmagać się z arkuszami egzaminacyjnymi w naszym mieście - kliknij powyżej na zdjęcia.

📢 Alimenciarze z woj. śląskiego. Są poszukiwani. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA, cz. 1] Oto osoby z woj. śląskiego poszukiwane przez policję za uchylanie się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Widziałeś ich? Zgłoś to policji. Kliknij w „zobacz galerię". 📢 Wypadek w Dąbrowie Górniczej na DK 94 niedaleko Auchan. Zderzenie BMW z autokarem [ZDJĘCIA] 4 czerwca w godzinach popołudniowych na DK94 w kierunku Katowic doszło do kolizji samochodu osobowego marki BMW z autokarem.

📢 Dąbrowa Górnicza: przygotowania do matury na ostatniej prostej. Tak wyglądają w V LO W poniedziałek 8 czerwca br. rozpoczynają się wyczekiwane przez wszystkich egzaminy maturalne. Do egzaminu dojrzałości w Dąbrowie Górniczej przystąpi w tym roku 1029 maturzystów tegorocznych oraz osób, które chcą poprawić ubiegłoroczny wynik.

📢 Burzą biurowiec DEFUM w Dąbrowie Górniczej. Koparki i ciężki sprzęt w akcji W czwartek 4 czerwca 2020 roku rozpoczęło się wyburzanie starego biurowca, znajdującego się przy ulicy Kościuszki 3, na terenie Fabryki Pełnej Życia. Powstaje tam nowe śródmieście Dąbrowy Górniczej, a kiedy zniknie nieużytkowany budynek otworzy się dla mieszkańców nowa przestrzeń za Pałacem Kultury Zagłębia. 📢 W Dąbrowie Górniczej coraz więcej bezrobotnych. Koronawirus daje się we znaki przedsiębiorcom Pandemia koronawirusa odbiła się znacząco na runku pracy, powodując większe bezrobocie, a także decyzje pracodawców o zwolnieniach grupowych, których jest coraz więcej. Sprawdziliśmy, jak aktualnie sytuacja na rynku pracy wygląda w Dąbrowie Górniczej. Okazuje się, że osób rejestrujących się jako bezrobotne jest coraz więcej. 📢 Sławków protestuje. Nie chce u siebie tirów z Dąbrowy Górniczej. Władze miasta odpierają zarzuty Prezydent Dąbrowy Górniczej zdecydował, że od 3 czerwca 2020 roku tiry i ciężkie samochody nie będą mogły jeździć już ulicą Strzemieszycką. Przeciwko takiej decyzji protestują władze i mieszkańcy sąsiedniego Sławkowa, bowiem ich zdaniem tym samym ruch samochodów o masie powyżej 7 ton, dojeżdżających do pobliskiego zespołu terminali przeładunkowych, w całości odbywać się ma powiatowymi drogami, biegnącymi przez niespełna

📢 500 plus czeka poważna zmiana - już od 1 lipca 2020! Wnioski są zbędne Program 500 plus to świadczenie, które przyznawane jest w Polsce na każde dziecko. Korzystających z Rodzina 500 Plus czeka zasadnicza zmiana. Od 1 lipca pobierających 500 plus czekały zawsze nowe formalności do spełnienia. Zwykle był to czas, kiedy zainteresować należało się kiedy składać wnioski i jakie są z tym związane terminy. W 2020 jednak zmian nie będzie, a okres rozliczeniowy 500 plus zostaje automatycznie wydłużony. Co to oznacza? Świadczenie 500 plus przyznawane od 1 lipca 2019 r. obejmuje okres dwóch lat i w 2020 nie należy się martwić o formalności. 📢 Spacer po polskich Malediwach. Ale tutaj ładnie! Park Gródek zachwyca. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Turyści pokochali Park Gródek. Nic dziwnego. Polskie Malediwy zachwycają zarówno na fotografiach, jak i podczas wizyty w Gródku. Strome klify, piękne okoliczności przyrody, piękna woda. Można zamknąć oczy i poczuć się tutaj jak w raju. Jeśli jeszcze tutaj nie byliście, to zdecydowanie warto się wybrać. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z Parku Gródek w Jaworznie.

