Tyle zostało z kopalni Paryż w Dąbrowie Górniczej. Unikatowe zdjęcia

Jak pisze Maciej Fliegel na fanpage’u “Zakaz fotografowania” szyb Paryż z 1884 roku, wieża należy do typu Malakov, gdzie koła linowe schowane są wewnątrz wieży basztowej, a maszyna wyciągowa mieści się w osobnym budynku. Takie wieże były bardzo popularne w XIX wieku, do dziś ostało się ich dość niewiele. W oryginalnej formie przetrwały 4: szyb II kopalni "Saturn", szyb "Andrzej" kopalni "Błogosławieństwo Boże", szyb "Rosalia" w Piekarach oraz szyb "Paryż". Wiele z nich zostało przerobionych i nadbudowanych, jak "Ewa" z "Szombierek" czy "Fortuna III" z "Kleofasa". Widać zatem, że to rzadka konstrukcja, a tym samym niezwykle cenna z historycznego punktu widzenia. Spośród tych kilku wież tylko dwie posiadają oryginalne wyposażenie: jest to wieża z "Saturna" i właśnie wieża szybu "Paryż" z maszyną wyciągową z końcówki lat 20. XX wieku. A raczej były dwie. Dziś cały trzon wieży z klatką schodową i kołami linowymi zniknął z jej wnętrza.