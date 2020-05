Uber Eats rozszerza swoją działalność. Teraz też w Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Tychach oraz Bielsko-Białej

Uber Eats rozwija swoje usługi w województwie śląskim. Od 18 maja jedzenie możemy zamawiać w kolejnych miastach, czyli Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Tychach oraz Bielsko-Białej. Czekają także promocje przez pierwsze dwa tygodnie działania aplikacji w regionie.

Uber Eats rozwija się w województwie śląskim Kolejne miasta dołączają do Uber Eats, dzięki czemu będziemy mogli zamawiać w prosty sposób pyszne jedzenie do naszych domów. W zeszłym roku do listy miast w Polsce, w której działa aplikacja dołączyły Katowice. Łącznie liczba nowo dodanych restauracji z woj. śląskiego do Uber Eats wynosi ponad 40. Tym samym pełna lista lokali współpracujących z aplikacją w regionie obejmuje przeszło 300 knajp. Od 18 maja mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, Rybnika, Tychów oraz Bielsko-Białej mogą zamawiać posiłki do domu. Uber Eats działa już w 29 miastach w Polsce. Wkrótce będzie można zamówić jedzenie także w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim.

Od początku trwania epidemii firma wprowadziła wiele inicjatyw mających na celu pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw oraz wsparcie zarówno lokalnych biznesów restauracyjnych, jak i dostawców i klientów. Dzięki usłudze Uber Eats restauratorzy na Śląsku zyskują dodatkowe możliwości prowadzenia swojej działalności w tym trudnym czasie oraz dostęp do większej liczby klientów w swoim mieście.

Pakiet narzędzi przygotowany przez Uber Eats obejmuje m.in.: możliwość rozliczania płatności dziennie zamiast tygodniowo

przyśpieszenie procesu dołączenia restauracji do platformy Uber Eats

wprowadzenie opcji „Pick Up” - możliwości odbioru osobistego dla wszystkich restauracji, bez pobierania dodatkowej prowizji

dostawę bezkontaktową, która pozwala kurierom na pozostawianie zamówienia pod drzwiami lub w wyznaczonym miejscu, dla zwiększenia bezpieczeństwa

akcje promocyjne skierowane na zwiększenie zainteresowania lokalnymi restauracjami

stała komunikacja z użytkownikami aplikacji, zawierająca informacje o wytycznych organów ds. zdrowia publicznego, zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny oraz działań firmy związanych z pandemią koronawirusa

zwrot wydatków na środki ochrony osobistej, a także rekompensata finansowa dla partnerów realizujących dostawy w przypadku zdiagnozowania u nich COVID-19

Promocja Uber Eats dla nowych użytkowników Nowi użytkownicy mogą skorzystać z promocji w sieci restauracji McDonald’s. Użytkownicy korzystający z aplikacji Uber Eats po raz pierwszy mogą wpisać kod promocyjny ZJEDZ. Umożliwi on nieograniczoną ilość darmowych dostaw z restauracji McDonalds do 7 czerwca 2020 roku.

Jak działa Uber Eats? Uber Eats to intuicyjna aplikacja mobilna łącząca użytkowników z restauracjami oraz dostawcami – partnerami Ubera, którzy oferują możliwość dowozu wybranego posiłku w czasie szybszym, niż było to możliwe do tej pory. W Uber Eats nie ma minimalnej kwoty zamówienia. Zamawiamy to, na co mamy ochotę.