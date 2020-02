Udany bal Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej. Zebrano 100 tys. zł ZDJĘCIA

XIV Bal Charytatywny Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej odbył się w sobotę 1 lutego w Pogoria Residence w Dąbrowie Górniczej. Na galę przybyli członkowie największej izby gospodarczej w Zagłębiu, a także liczni samorządowcy i partnerzy biznesowi. Najważniejszym punktem imprezy była licytacja, w trakcie której uczestnicy zebrali aż 100 tys. zł.

Pieniądze trafią do podopiecznych dąbrowskiej Fundacji „Godne Życie”. Ta wspiera dzieci i młodzież, znajdującą się w trudnej sytuacji już na początku swojej życiowej drogi. Fundacja dokłada codziennie starań, aby zapewnić im choć namiastkę rodzinnego ciepła, a także wyrównać szanse na godne życie z rówieśnikami, których los obdarował hojniej.

Zebranie rekordowej kwoty 100 tysięcy złotych nie byłoby możliwe, gdyby nie szczodrość ofiarodawców - 14 fantów przekazanych na licytację oraz osób i firm, które nie szczędziły funduszy, by je licytować. Jeszcze przed rozpoczęciem licytacji Mateusz Rykała, wiceprezes KSSE, przekazał bezpośrednio kwotę 2 tysięcy złotych na konto przeprowadzanej zbiórki. Po przeprowadzonej licytacji jeden z uczestników balu zobowiązał się ofiarować kwotę 9 tysięcy złotych na konto zbiórki, by „wyrównać” kwotę zbiórki do 100 tysięcy złotych.