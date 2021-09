Ulica Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej będzie wyremontowana aż do granicy z Będzinem. Kierowcy czekali na to cztery lata

– To najbardziej zniszczony fragment nawierzchni ulicy Legionów Polskich, dlatego zdecydowaliśmy się wyremontować go w pierwszej kolejności. Pieniądze na tę inwestycję zostały przesunięte w tegorocznym budżecie miejskim. Całość będzie kosztowała 1,2 miliona złotych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że kierowcy liczą na to, że pozostała część ulicy Legionów Polskich, w kierunku Będzina, także będzie remontowana. Postaramy się uwzględnić to w naszych planach remontowych, natomiast dziś trudno powiedzieć, kiedy mogłoby to nastąpić – dodał.

No i nastąpiło. Po czterech latach, ale jak podkreślają kierowcy, lepiej późno niż wcale. - Będzie remont? Naprawdę? No to fantastyczne wieści, choć pewnie znów zrobi się tutaj spore zamieszanie. Koparki, zrywanie asfaltu, nowe chodniki. No cóż. Jakoś to jednak przeżyjemy, byle droga była równa, bo jazda dziś jest naprawdę męcząca – przyznał Stanisław Nowacki, mieszkaniec osiedla Mydlice.



Wszystko ma się zmienić do końca 2021 roku

Podczas przebudowy blisko 700-metrowego odcinka ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej ma powstać dwukierunkowa droga rowerowa do granicy z Będzinem.

Jak informuje miasto na przeznaczonym do przebudowy i liczącym dokładnie 689 metrów odcinku między rondem przy ul. Legionów Polskich 127 a granicą z Będzinem droga zyska nowa nawierzchnię. Projekt przewiduje również zmianę geometrii bardzo szerokiej miejscami jezdni.