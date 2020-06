Ulica Strzemieszycka od 3 czerwca ma być wolna od tirów. Czy to się uda?

Ul. Strzemieszycka często używana jest jako wygodna droga tranzytowa, przez którą prowadzi transport do licznych zakładów produkcyjnych i Euroterminalu w Sławkowie. Kierowcy nie wybieraliby dojazdu do niego ul. Strzemieszycką, gdyby był odpowiednio skomunikowany z drogą ekspresową S1. Pomimo, że to problem znany od dawna, do tej pory nie ruszyła budowa łącznika z tą trasą.

Wzmożony ruch ciężarówek, generujący duży hałas i emisję spalin, jest sporym utrapieniem dla okolicznych mieszkańców.

– Mieszkańcy Strzemieszyc od wielu lat zwracali uwagę na ten problem. Dla ich komfortu i większego spokoju, zdecydowaliśmy się wprowadzić zmiany i ograniczyć ruch ciężarowy. Liczę, że policja będzie konsekwentnie egzekwować ten przepis – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

– W marcu tego roku wprowadziliśmy ograniczenie na odcinku od ul. Zakawie do ul. Rudnej. To jednak niewiele pomogło, ruch ciężarowy nadal był duży, stanowił sporą uciążliwość dla mieszkańców i negatywnie odbiła się na stanie nawierzchni lokalnych dróg – dodaje prezydent Bazylak.