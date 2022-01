Ulice Dąbrowy Górniczej w Google Street View. Kogo pstrykała kamera? Też jesteś na zdjęciach? Zobacz galerię

Zostali przyłapani w Dąbrowie Górniczej! Też jesteś na zdjęciach Google Street View? Zobacz, jak prezentują się dąbrowianie na ZDJĘCIACH

W ubiegłym roku, od maja do października 2021, na drogach Dąbrowy Górniczej można zobaczyć nietypowy samochód z kamerą na dachu. To było oczywiście auto z kamerą Google Street View, które fotografowało ulice, a przy okazji... mieszkańców. Robiło to z zaskoczenia, więc na fotografiach można zobaczyć spacerowiczów, matki z dziećmi, czy starsze osoby czekające na autobus. Jednym słowem - Google dokumentowało miejską codzienność.

Zobaczcie, czy i Was wcześnie uchwyciła kamera. Zdjęcia znajdziecie w galerii.