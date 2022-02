Umowa na drugi etap przebudowy torowiska tramwajowego w Dąbrowie Górniczej coraz bliżej. Co się zmieni w całym mieście?

Obie strony gotowe na podpisanie umowy

W Tramwajach Śląskich usłyszeliśmy, że spółka jest praktycznie gotowa na podpisanie umowy z miastem, które także ma do wykonania w ramach tej inwestycji swoją część, polegającą głównie na przebudowie infrastruktury drogowej oraz likwidacji dwóch kładek nad ulicą Sobieskiego. Te mają zostać zastąpione przejściami przez jezdnię.

Jak się okazuje miasto także deklaruje gotowość do podpisania umowy, co umożliwiłoby rozpoczęcie prac w terenie. - Wszystko jest przygotowane do podpisania umowy na drugą część tramwajowej inwestycji w Dąbrowie Górniczej. Mamy nadzieję, że do podpisania umowy dojedzie w najbliższych dniach, jeszcze w lutym – mówi Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Umowa powinna zostać podpisana już wcześniej, ale cała inwestycja napotkała na nieoczekiwane początkowo problemy. Przetarg na tę część przedsięwzięcia wygrała bowiem firma Silesia Invest. Zaproponowała kwotę 75 mln 900 tys. zł brutto. Ostatecznie jednak do parafowania dokumentów nie doszło, bo jak poinformowały Tramwaje Śląskie wykonawca odmówił ich podpisania na warunkach pierwotnie uzgodnionych. Wówczas wybrana została jako wykonawca spółka ZUE z Krakowa, która wygrała przetarg na pierwszą część tramwajowej inwestycji w Dąbrowie Górniczej i od kilku miesięcy pracuje już na terenie Gołonoga, gdzie trwa wymiana torowiska. Ona złożyła ofertę tylko nieco wyższą niż Silesia Invest, opiewającą na kwotę 76 mln zł.