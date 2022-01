Uparł się, żeby dać łapówkę dąbrowskim policjantom, choć nie dostał mandatu! Teraz ma kłopoty

Policjanci dąbrowskiej drogówki dbają o bezpieczeństwo na drogach całego miasta. Jednym z miejsc, w których można spotkać funkcjonariuszy, jest ul. Roździeńskiego. Ruch tutaj jest spory, nie brakuje niebezpiecznych manewrów i przypadków przekraczania prędkości.

Dlatego w tym miejscu pojawiają się policjanci z radarem, by dyscyplinować kierowców i przypominać obowiązujące przepisy. Ostatnio policjanci kontrolowali tu prędkość pojazdów. Zatrzymany został ciężarowy mercedesa, którego kierowca przekroczył dozwoloną prędkość.

56-letni kierowca został poinformowany przez policjanta, że jechał za szybko o 21 km/h i za to wykroczenie zostanie pouczony. Funkcjonariusze sprawdzali dokumenty kierowcy i pojazdu, kiedy 56-latek zaproponował im w ramach podziękowania 70 złotych. Policjant przypomniał, że mężczyzna został już pouczony i jest to jego końcowa kara za wykroczenie. Funkcjonariusz zaznaczył, że wręczenie pieniędzy w zamian za odstąpienie od wypisania lub w podziękowaniu za niewypisanie mandatu to łapówka.