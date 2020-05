Uwaga na ul. Piłsudskiego. Trwa remont, jezdnia jest zwężona

Prace trwać będą na odcinku od ul. Srokowskiego do wspomnianej Poniatowskiego, ale dziś skupiają się na wysokości Komendy Miejskiej Policji oraz tuż przed skrętem w stronę Targowiska Miejskiego

Remont obejmuje wymianę nakładki asfaltowej i miejscowe wzmocnienia podbudowy jezdni, wymianę krawężników, wymianę około 80 metrów kanalizacji w rejonie skrzyżowania z ul. Poniatowskiego, a także korektę zatoki autobusowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Całość ma być gotowa do 15 lipca.

W trakcie pierwszego etapu, który potrwa ok.1,5 miesiąca, jezdnia będzie zawężona. W drugim etapie jezdnia będzie zamknięta, a ruch przeniesiony zostanie na nitkę w kierunku Gołonoga, która wówczas będzie służyć do jazdy w obu kierunkach.

Ul. Piłsudskiego to ważna część głównej arterii miasta, prowadzącej od granicy z Będzinem do byłej Huty Katowice, z której korzysta bardzo wielu kierowców. Na remontowanym odcinku jest sporo ubytków i nierówności, a dzięki modernizacji poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy.