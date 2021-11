W 2022 roku wyższe podatki od nieruchomości w Dąbrowie Górniczej. Decyzja nie była łatwa

– Samorządy na stosowaniu niższych stawek tracą podwójnie. Po raz pierwszy, gdy pozbywają się części swoich dochodów. Drugi raz, gdy zobowiązane są do odprowadzenia do budżetu państwa tzw. janosikowego – wyjaśniała radnym Janina Bronikowska-Radosz, skarbnik miasta.

– To trudna decyzja, jestem między młotem a kowadłem. Jako rozsądny radny muszę troszczyć się o budżet gminy. Rozumiem przy tym też sytuację szefów wielu firm, którzy przez wyższe podatki będą musieli ograniczyć wysokość wynagrodzeń dla pracowników. Problem tkwi w tym, że rząd ogranicza udział samorządów w podatku PIT, wypłaca niewystarczające subwencje oświatowe, dokłada kosztownych zadań i odcina im wpływy – mówił radny Robert Kazimirski.

Podatki zostaną podniesione do maksymalnego poziomu, na jaki zezwala ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Radni, którzy poparli takie rozwiązanie podkreślali, że to konieczność, bo dochody samorządów na skutek decyzji rządowych maleją, nie ubywa im przy tym zadań i wydatków. W tej sytuacji na wzrost podatków decyduje się większość miast w regionie.

– Mógłbym się zgodzić jedynie na zamrożenie podatków na obecnym poziomie. Nie powinniśmy wyciągać ręki po pieniądze mieszkańców. Oni lepiej wiedzą, na co je wydać. Nie musi tego za nich robić miasto, bo jest to mniej efektywne i bardziej kosztowne. Powinniśmy szukać oszczędności, np. w działalności miejskich spółek. Dąbrowa, dzięki mechanizmom korygującym, otrzyma rekompensaty z budżetu państwa – przekonywał radny Grzegorz Jaszczura.

– Porównałem podatki od nieruchomości w 18 miastach, m.in. w Bytomiu, Bielsku-Białej, Częstochowie, Sosnowcu, Tychach, Zabrzu. Porównałem 90 pozycji, i tylko pięć pozycji w czterech miastach jest niższych niż u nas. Klub Lewicy poprze uchwałę o nowych stawkach, dodam że zmiany będą najbardziej dotyczyć osób prawnych i dużych przedsiębiorstw – powiedział radny Kamil Dybich.

Jak mówiła Janina Bronikowska-Radosz w przyszłym roku udział miasta w PIT zmniejszy się o 21 mln 288 tys. zł w stosunku do tego, co osiągnięto by na dotychczasowych zasadach. Jednorazowa subwencja uzupełniająca wyniesie 21 mln 359 tys. Nie zostanie jednak zdaniem miasta zrekompensowany ubytek 24 mln zł z udziału w CIT, a także 18 mln zł , które „uciekają” przez ulgi ustawowe.