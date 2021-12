W CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej możemy się czuć bezpiecznie. Międzynarodowy certyfikat potwierdzony

Zakończyły się audyty potwierdzające gotowość wszystkich 12 obiektów należących do NEPI Rockcastle do funkcjonowania w pandemii. Oznacza to, że wdrożone przez spółkę rozwiązania są zgodne z najlepszymi międzynarodowymi praktykami przeciwdziałania epidemii oraz z obowiązującymi rozporządzeniami prawnymi.

Certyfikat Certyfikat Zgodności COVID-19 jest wydawany przez SAFE Asset Group, niezależną instytucję, która wspiera galerie handlowe na całym świecie w zakresie bezpieczeństwa i doradztwa kryzysowego. Uzyskane na podstawie audytu odznaczenie jest gwarancją przestrzegania przez galerię handlową najwyższych standardów bezpieczeństwa w czasie pandemii.

W galeriach NEPI Rockcastle, zarządzanych przez Apsys Polska, CBRE oraz Sierra Balmain, już w ubiegłym roku wdrożone zostały te standardy w codziennej pracy poprzez zastosowanie dodatkowych środków, gwarantujących utrzymanie najwyższych wymogów sanitarnych. Zapewniono w ten sposób bezpieczną przestrzeń dla wszystkich przebywających na terenie galerii. Zmiany wprowadzone w centrach dotyczyły m.in. zintensyfikowania dezynfekcji powierzchni wspólnych, regularnego ozonowania toalet, kompleksowej wentylacji galerii czy łatwego dostępu do dozowników z płynem do dezynfekcji przy wszystkich wejściach do obiektu oraz w sanitariatach. Centra handlowe zaangażowały się w monitorowanie przestrzegania obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz utrzymania bezpiecznego dystansu między osobami. Uruchomiona została dedykowana kampania edukacyjno-informacyjną #BezpieczeństwoWCentrum, która w przystępny, przyjazny sposób przypomina o zasadach bezpiecznego zachowania w przestrzeni publicznej oraz w życiu codziennym.