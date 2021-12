W Dąbrowie Górnicze - Gołonogu trwa budowa tunelu pod torowiskiem, wymieniają torowisko, będą też nowe perony. Co już udało się zrobić?

Prawie miesiąc temu zamknięty został przejazd drogowo-kolejowy w dzielnicy Gołonóg, po przekroczeniu którego można dostać się m.in w rejon terenów rekreacyjnych nad Pogorią III oraz Pogorią IV. Wykonawca inwestycji przygotował nowy, alternatywny przejazd, tak by można było rozpocząć drążenie tunelu, którym finalnie będą przemieszczali się kierowcy. Po to, by ten ruch był płynny, a samochody nie stały przed zamkniętymi szlabanami, jak ma to miejsce aktualnie.

Widać postępy prac przy budowie nowego tunelu, jest też odwodnienie

Prace przy budowie nowego układu drogowo-torowego w Gołonogu rozpoczęły się na początku września od przebudowy odwodnienia poza pasem drogowym. Ekipy budowlane rozpoczęły też przygotowania do budowy tymczasowego przejścia i przejazdu przez tory.

Przejazd został zamknięty 24 listopada. W tym miejscu powstanie bowiem specjalny tunel (wiadukt kolejowy), pod którym mieszkańcy – pieszo, na rowerach i samochodami – będą mogli bezpiecznie dostać się na drugą stronę.