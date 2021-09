W Dąbrowie Górniczej budują drugie centrum przesiadkowe i tunel pod torami kolejowymi. W dzielnicy Gołonóg będą objazdy

Rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie drugiego w Dąbrowie Górniczej centrum przesiadkowego. Tym razem tunel pod torowiskiem kolejowym oraz nowe parkingi i przystanki autobusowe powstaną w rejonie dworca PKP w dzielnicy Gołonóg. Kierowcy będą mogli tędy jeździć cały czas podczas trwania tej inwestycji, ale nie obędzie się bez dodatkowych utrudnień i zmian w organizacji ruchu.

Na razie ekipy budowlane zajęły się odwodnieniem gruntów po drugiej stronie torów kolejowych, w pobliżu ulicy Parkowej i Wczasowej. Nowa kanalizacja, rondo, a potem tunel pod torami kolejowymi - Jesteśmy już na placu budowy. Wykonawca prowadzi prace związane z przebudową kanału deszczowego. To wszystko dzieje się poza pasem drogowym, nie ma na razie utrudnień dla kierowców. W drugiej połowie października planujemy przesunięcie przejazdu przez tory kolejowe. Przejazd będzie możliwy, ale skierowany nieco dalej w stronę dworca, tak by możliwe było przystąpienie do budowy tunelu – mówi Krzysztof Serafiński, zastępca naczelnika wydziału inwestycji drogowych w dąbrowskim Urzędzie Miejskim. Jednocześnie kierowcy będą musieli przygotować się na pierwsze zmiany w ruchu drogowym. W alei Zagłębia Dąbrowskiego prace rozpoczną się od budowy kanalizacji na głębokości około 7 metrów, co będzie wiązało się z koniecznością wykonania dużych wykopów.

- Najprawdopodobniej będzie się to wiązało z zamknięciem tego odcinka alei Zagłębia Dąbrowskiego pomiędzy ulicą Wybickiego a Uklańskiego, Parkową. Będą wtedy wyznaczone objazdy ulicami Wybickiego i Piłsudskiego. Ruch pieszy i rowerowy będzie natomiast możliwy. Kolejny etap, to budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Uklańskiego I al. Zagłębia Dąbrowskiego. Wtedy konieczne będzie wyłączenie z ruchu ul. Uklańskiego. I wtedy taki sam jak wcześniej objazd zostanie wytyczony ul. Piłsudskiego, Wybickiego do Parkowej. Przy czym cały czas możliwy będzie przejazd przez tory kolejowe w stronę Pogorii – tłumaczy Krzysztof Serafiński. Po drugiej stronie torów prace planowane są w większości poza istniejącymi drogami. Tam utrudnienia dla kierowców mają być niewielkie.



To będzie drugie centrum przesiadkowe w mieście

Centrum przesiadkowe w Gołonogu, podobnie jak to w centrum miasta, buduje dąbrowska spółka Nowak-Mosty. W przypadku prac w śródmieściu wspierana jest przez dąbrowską spółkę Complex. Najkorzystniejszą ofertę na budowę centrum przesiadkowego w Gołonogu podczas elektronicznej aukcji w sierpniu 2020 roku, opiewającą na 67,5 mln zł, złożyła wspomniana dąbrowska spółka Nowak – Mosty. Umowa na prace w Gołonogu, w rejonie dworca kolejowego przy ul. Parkowej oraz Uklańskiego, została podpisana we wtorek 20 października 2020 roku.

W ramach tej inwestycji przebudowany zostanie układ drogowy w rejonie dworca – powstaną miejsca parkingowe; tunel drogowy pod torami, który zastąpi przewidziany do likwidacji przejazd kolejowy; ronda na skrzyżowaniach al. Zagłębia Dąbrowskiego i Uklańskiego, a także Parkowej i Wczasowej; tunel pieszy prowadzący do peronów. Przebudowane i zmodernizowane zostaną również perony oraz układ torowy. Termin zakończenia robót zaplanowany został na 31 grudnia 2022 r.

Tunel kolejowy ma zwiększyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniu torów i drogi w Dąbrowie Górniczej, dzielnicy Gołonóg. To drugi w Dąbrowie Górniczej tunel kolejowy, który usprawni komunikację w mieście. Nowy tunel kolejowy zapewni bezpieczeństwo kierowcom i mieszkańcom Dąbrowy Górniczej obok przystanku Gołonóg, w miejscu przejazdu kolejowo-drogowego. Pod wiaduktem będzie droga, ścieżka rowerowa i chodnik. Większy komfort i bezpieczeństwo dla pasażerów kolei Na przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg zwiększy się dostępność do kolei. Będą dwa wyższe perony, które ułatwią wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Zostaną zamontowane wiaty, ławki i oświetlenie. Oznakowanie oraz nagłośnienie usprawnią podróże. PLK zbuduje przejście podziemne łączące perony z budynkiem dworca i planowanym centrum przesiadkowym. Osoby z ograniczoną możliwością poruszania się będą mogły skorzystać z pochylni. Przebudowane zostaną tory i sieć trakcyjna. Zostanie również zabezpieczony teren pod dodatkowe tory dla kolei aglomeracyjnej.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie zwiększają liczbę bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych. Inwestycja w Dąbrowie Górniczej Gołonogu, to drugi nowy tunel kolejowy w mieście. Wykorzystujemy każdą możliwość, by na sieci kolejowej było jak najwięcej rozwiązań dogodnych dla kolei oraz miejscowości obok linii kolejowych – mówi Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Inwestycja powstaje w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. Wartość inwestycji to ok. 55 mln zł netto (67,5 mln brutto), w tym udział PKP PLK to ponad 26 mln zł netto. Projekt ubiega się o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Będzie to kolejne wspólne przedsięwzięcie miasta i PKP PLK, związane ze zmianą układu komunikacyjnego, rozbudową infrastruktury, usprawnieniem ruchu drogowego i funkcjonowania transportu publicznego.

Rząd podjął decyzję w sprawie obostrzeń.