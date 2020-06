W Dąbrowie Górniczej coraz więcej bezrobotnych. Koronawirus daje się we znaki przedsiębiorcom

Pandemia koronawirusa odbiła się znacząco na runku pracy, powodując większe bezrobocie, a także decyzje pracodawców o zwolnieniach grupowych, których jest coraz więcej. Sprawdziliśmy, jak aktualnie sytuacja na rynku pracy wygląda w Dąbrowie Górniczej. Okazuje się, że osób rejestrujących się jako bezrobotne jest coraz więcej.

Pandemia koronawirusa odbiła się znacząco na runku pracy, powodując większe bezrobocie, a także decyzje pracodawców o zwolnieniach grupowych, których jest coraz więcej. Sprawdziliśmy, jak aktualnie sytuacja na rynku pracy wygląda w Dąbrowie Górniczej. Okazuje się, że osób rejestrujących się jako bezrobotne jest coraz więcej. Na koniec maja 2020 roku liczb osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej wyniosła 2805 (w tym 1492 kobiety). Dla porównania na koniec maja 2019 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Dąbrowa Górnicza wynosiła 2594 (w tym 1511 kobiet). Porównując rok do roku nastąpił więc wzrost o 211 osób. Porównując z kolei poszczególne miesiące w 2019 i 2020 roku sytuacja wygląda różnie. I tak w marcu 2019 roku zarejestrowało się jako osoby bezrobotne 359 osób, a w marcu tego roku 399. W kwietniu z kolei mieliśmy nieco odmienną sytuację. W 2019 roku przybyło 361 bezrobotnych, a tymczasem w kwietniu 2020 roku 318. Z kolei w maju 2019 roku przybyło 348 osób bezrobotnych, a w maju tego roku 385 takich osób.

Spośród 1884 osób, które zarejestrowały się między styczniem a majem 2020 roku aż 1728 to osoby poprzednio pracujące (92 procent). Spośród 318 osób zarejestrowanych w kwietniu 2020 roku, 87 osób było do 30 roku życia, a 63 to osoby powyżej 50 roku życia. Rejestrujących się ogółem kobiet było 165, z czego 45 do 30 roku życia i 25 powyżej 50 roku życia. Natomiast spośród 383 osób zarejestrowanych w maju 2020 roku, 114 osób było do 30 roku życia, a 85 osób powyżej 50 roku życia. Rejestrujących się ogółem kobiet było 166, z czego 52 do 30 roku życia i 28 powyżej 50 roku życia.

Pracę tracą pracownicy handlu, magazynierzy oraz pracownicy biurowi - Osoby, które dokonały rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej między styczniem a majem 2020 roku najczęściej pracowały ostatnio w takich zawodach jak sprzedawcy sklepowi (ekspedienci). To 150 osób. Magazynierzy i pokrewni – 61 osób, pracownicy obsługi biurowej – 56 osób, technicy mechanicy – 46 osób – wylicza Marcin Chudy z Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej.

Dodatkowo rejestrowali się robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym – 45 osób, mechanicy pojazdów samochodowych – 39 osób, kucharze – 34 osoby, pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne – 29 osób. Nie obyło się w Dąbrowie Górniczej bez zwolnień grupowych Do 31 maja 2020 r. zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych zgłosiło w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej kilka firm. Hotel Dąbrowa Sp. z o.o. zamierzał zwolnić 20 osób w okresie do 31 maja 2020 roku (brak informacji na temat dokładnej liczby pracowników z Dąbrowy Górniczej). INGLOT sp. z o.o. zamierzała zwolnić 60 osób (w tym 1 osoba z Dąbrowy Górniczej). Eden Springs sp. z o.o. planował rozstanie ze 180 osobami do 31 lipca 2020 roku oraz 10 osobami, przewidzianymi do wypowiedzenia warunków pracy i płacy (PUP nie ma informacji na temat dokładnej liczby pracowników z Dąbrowy Górniczej). „MONTAN STAL” sp. z o.o. - zamierza zwolnić trzech mieszkańców Dąbrowy Górniczej do 31 lipca br. Z kolei Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska planowała zwolnienie 5 dąbrowian do 29 lutego br.

Dziś PUP proponuje 45 ofert pracy, z powodu koronawirusa są problemy ze stażami **

Pośrednicy pracy wydali od stycznia br. do końca maja 206 skierowań do pracy (z racji stanu epidemicznego w kwietniu były to tylko 3 skierowania, a w maju 2), z czego 41 osób podjęło pracę. Skierowania do odbycia stażu były wydane 78 razy (z racji stanu epidemicznego w kwietniu nie zostało wydane żadne skierowanie, a w maju 4), z czego 67 osób rozpoczęło odbywanie stażu. - Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej dysponuje 46 ofertami pracy, które generują 185 wolnych miejsc pracy – informuje Marcin Chudy. - Najczęściej występujące oferty pracy dotyczą takich stanowisk jak: pracownik produkcji, pracownik ogólnobudowlany, pracownik magazynu, pielęgniarka, opiekun, ślusarz, spawacz oraz monter – dodaje.

W 2020 roku przyznano 27 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (18 w ramach programu RPO i 9 w ramach programu POWER z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego). Cztery dotacje zostały przyznane na działalność typu: fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, jedna dotacja na działalność typu: działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, jedna dotacja na działalność typu: pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, jedna dotacja na działalność typu: działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, jedna dotacja na działalność typu: działalność fotograficzna, dwie dotacje na działalność typu: działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, jedna dotacja na działalność typu: działalność agencji reklamowych, dwie dotacje na działalność typu: działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, jedna dotacja na działalność typu: działalność związana z oprogramowaniem, dwie dotacje na działalność typu: działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, jedna dotacja na działalność typu: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, jedna dotacja na działalność typu: sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, jedna dotacja na działalność typu: sprzedaż hurtowa metali i rud metali, jedna dotacja na działalność typu: sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa, jedna dotacja na działalność typu: konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, jedna dotacja na działalność typu: tynkowanie, dwie dotacje na działalność typu: wykonywanie instalacji elektrycznych, jedna dotacja na działalność typu: wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, jedna dotacja na działalność typu: roboty związane z budową dróg i autostrad, jedna dotacja na działalność typu: obróbka mechaniczna elementów metalowych.

- Maksymalna wysokość dofinansowania to 27 tys. 481,20 zł na osobę. Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli i nic się nie zmieni, planuje się nabór wniosków dla osób powyżej 30 roku życia (RPO) we wrześniu br. na 24 dotacje oraz w październiku br. dla osób do 30 roku życia (POWER) na 8 dotacji – mówi Marcin Chudy.

W przypadku osób powyżej 30 roku życia o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako bezrobotne, mające sporządzony Indywidualny Plan Działania uwzględniający rozpoznanie możliwości ubiegania się o dofinansowanie, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- kobiet,

- osób powyżej 50 roku życia,

- osób z niepełnosprawnościami,

- osób długotrwale bezrobotnych,

- osób o niskich kwalifikacjach,

- imigrantów,

- reemigrantów,

- osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,

- mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy spełniają łącznie następujące warunki: - nie są osobami z niepełnosprawnościami,

- nie są osobami długotrwale bezrobotnymi,

- nie są osobami o niskich kwalifikacjach,

- nie są imigrantami,

- nie są reemigrantami,

- nie są osobami odchodzącymi z rolnictwa i członkami ich rodziny.

W przypadku osób do 30 roku życia aby kwalifikować się do uczestnictwa w projekcie należy spełnić warunek nr 1, a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (do dnia 25-tych urodzin) warunek nr 2. 1. Osoba w wieku 18-29 lat (do dnia 30-tych urodzin) pozostająca bez pracy i zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako osoba bezrobotna. 2. Osoba w wieku 18-24 lata (do dnia 25-tych urodzin) zarejestrowana jako osoba bezrobotna przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące, liczony od daty ostatniej rejestracji do dnia otrzymania propozycji dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej.

