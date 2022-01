W Dąbrowie Górniczej dwa pijani kierowcy rozbili zaparkowane samochody. Jeden próbował uciekać przed policją a drugi schowal się w domu

Policjanci natychmiast dali sygnały i nakazali zjechać na pobocze, aby przeprowadzić kontrolę. Kierujący zignorował to polecenie i zaczął uciekać. Po pościgu szybko został zatrzymany. Okazało się, że 37-latek miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie, a jego pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych oraz obowiązkowej polisy OC. Dodatkowo dowód rejestracyjny tego samochodu już dawno był zatrzymany przez policję.

Kolejna niecodzienna sytuacja miała miejsce jeszcze w tym samym dniu, na tym samym osiedlu. Dyżurny dąbrowskiej KMP przyjął zgłoszenie o kolizji przy ulicy Łącznej. Na miejscu mundurowi ustalili, że kierujący osobowym volkswagenem uderzył w zaparkowanego peugeota i uciekł z miejsca zdarzenia.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP przepytali świadków i szybko poznali miejsce zamieszkania sprawcy kolizji. Zapukali do jego drzwi i już po otwarciu wiedzieli, jaki był powód jego ucieczki. Mężczyzna przyznał się do spowodowania kolizji, a przebadany urządzeniem na zawartość alkoholu został zatrzymany z wynikiem ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. 53-letni dąbrowianin noc spędził w policyjnym areszcie. Grozi mu kara do dwóch lat więzienia.