W Dąbrowie Górniczej mamy kilka nowych ścieżek rowerowych. Dokąd dojedziemy?

W Dąbrowie Górniczej co prawda nie działa jeszcze system roweru miejskiego, ale każda taka wiadomość przybliża ten moment, kiedy się w tym zagłębiowskim mieście pojawi. Oto bowiem przybyło tutaj ostatnio sporo dróg rowerowych. Nowymi odcinkami można m.in. dotrzeć do byłej Huty Katowice, dzielnic Ząbkowice oraz Tucznawa. A kiedy całe miasto wypełni się siecią nowych dróg dla cyklistów, wtedy miasto zadeklarowało ogłoszenie przetargu na wybór operatora systemu miejskiego roweru.

W maju br. zakończyła się budowa drogi rowerowej, która od dworca PKP w Gołonogu prowadzi przez Ząbkowice do Tucznawy, a drugą odnogą do byłej Huty Katowice. Nowa trasa dla rowerzystów powstała też na terenie przebudowanej ostatnio całkowicie al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Tysiąclecia. To ważne elementy miejskiej sieci, po której sprawnie i bezpiecznie można poruszać się jednośladem. W sumie przybyło ostatnio ponad 12 kilometrów nowych tras dla rowerzystów. Nowa droga rowerowa w kierunku Ząbkowic biegnie wzdłuż torów ul. Wczasową do ul. Żeglarskiej, ul. św. Antoniego (dawna ulica Gwardii Ludowej), przy parku brzozowym i ul. Armii Krajowej. Skręca w stronę ząbkowickiego dworca, wiedzie tunelem pod torami i z drugiej strony dzielnicy ul. Sikorskiego, Gospodarczą, Szosową, gościńcem Pasieka, do ul. Inwestycyjnej prowadzącej do strefy gospodarczej. Z kolei fragment spod gołonoskiego dworca do huty poprowadzony jest ul. Uklańskiego (dawna Piecucha) i Piłsudskiego. Przy trasach stanęły też ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.

Rowerzyści mogą również korzystać z dróg rowerowych, które powstały na al. Zagłębia Dąbrowskiego – na odcinku od nowego ronda na skrzyżowaniu z ul. Graniczną do nowego ronda na skrzyżowaniu z ul. Tysiąclecia. Z kolei na ul. Tysiąclecia nowa droga biegnie od al. Zagłębia Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. Tam łączy się z istniejącym od kilku lat odcinkiem, który w jedną stronę prowadzi do skrzyżowania z ul. Uklańskiego i św. Antoniego i dalej nowym fragmentem do huty, a w drugą stronę do skrzyżowania z ul. Leśną i Morcinka. W 2019 roku roku droga rowerowa wykonana została także na remontowanej ul. Kasprzaka, a w Ząbkowicach do użytku oddany został tunel pod torami kolejowymi przy dworcu, z którego korzystają piesi i rowerzyści. To wygodne i bezpieczne połączenie dwóch części tej dąbrowskiej dzielnicy.

W Dąbrowie Górniczej sieć dróg rowerowych docelowo ma objąć miasto od granicy z Będzinem, przez centrum, Reden, Gołonóg aż do byłej Huty Katowice (dziś ArcelorMittal Poland), Ząbkowic i strefy inwestycyjnej w Tucznawie. Jej duża część już istnieje i można z niej korzystać. Dzięki temu rower służy nie tylko do jazdy po miejscach rekreacyjnych, ale też do przemieszczania się na co dzień między dzielnicami, np. w drodze do pracy. Nie można także zapominać o już istniejących trasach rowerowych wokół jezior Pogoria III oraz Pogoria IV, które w ubiegłym roku połączone zostały specjalnym łącznikiem pod torami kolejowymi. Właśnie po to, by sprawnie i bezpiecznie można było korzystać z rekreacji na dwóch kołach. A ile trzeba będzie zatem poczekać na rower miejski w Dąbrowie Górniczej? - Taka inwestycja jest planowana, jednak widzimy ją w perspektywie co najmniej trzech, czterech kolejnych lat. Obecnie skupiamy się na inwestycjach z PKP i Tramwajami Śląskimi. Chcemy zbudować nowoczesne centra przesiadkowe oraz przebudowujemy całą linię tramwajową w mieście. Jednocześnie w wielu miejscach już dziś budowana jest infrastruktura dla rowerów, a ta będzie też powstawać w kolejnych latach, przy okazji dalszych inwestycji drogowych - mówi Bartosz Matylewicz, naczelnik Wydziału Marki Miasta w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

