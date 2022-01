W Dąbrowie Górniczej miasto dopłaci mieszkańcom do rachunków za wodę. W 2022 roku wyda na to ponad 12 mln złotych

Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków mieszkańców Dąbrowy Górniczej została zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które od 1 stycznia 2018 roku jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Jednym z jego zadań, które dotąd leżało po stronie rad miejskich, jest właśnie decydowanie o wysokości opłat wodno-ściekowych.

Zgodnie z cennikiem przyjętym przez Wody Polskie obecnie obowiązuje w mieście 3-letni plan taryfowy, który różnicuje cenę wody i ścieków w poszczególnych latach. Plan ten został wprowadzony 5 maja 2021 roku, a więc na razie obowiązują nadal ceny w pierwszym roku. Ile zatem one wynoszą? To 7,57 zł brutto za metr sześcienny wody plus stawka opłaty abonamentowej w wysokości 6,49 zł za okres rozliczeniowy. Za odprowadzenie 1 metra sześciennego ścieków opłata ustalona została na 10,63 zł plus opłata abonamentowa w wysokości 13,31 zł za okres rozliczeniowy.