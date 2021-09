W Dąbrowie Górniczej mieszkańcy wybierają już świąteczne drzewko na Boże Narodzenie. Jest pięć propozycji. Podobają się wam?

W tym roku miasto przygotowało pięć różnych propozycji. Dwie z nich są do siebie bardzo podobne, pozostałe mają już całkiem inne kształty oraz ozdoby, jakimi są przystrojone. Są to choinki:

Choinka nr 1 – klasyczna

Choinka nr 2 – piernikowa

Choinka nr 3 – tunel

Choinka nr 4 – adwentowa

Choinka nr 5 – Laponia

Jak na razie w głosowaniu mieszkańców Dąbrowy Górniczej jedna z tych propozycji zdecydowanie wysunęła się na pierwsze miejsce. Druga w kolejności ma o połowę głosów mniej, a kolejne na razie są daleko w tyle. Czy to właśnie to drzewko świąteczne zostanie zamontowane w śródmieściu przed Pałacem Kultury Zagłębia? Tego na razie nie wiadomo, bo swoje głosy na stronie facebookowej miasta można oddawać jeszcze do najbliższego piątku, tak więc cała klasyfikacja może jeszcze ulec zmianie.

Swoje głosy/lajki można na choinki oddawać: TUTAJ