W Dąbrowie Górniczej nie będzie raczej w tym roku podziału na 18 nowych dzielnic. Wojewoda ma wątpliwości

Jak zapowiadają dąbrowscy samorządowcy rozstrzygnięcie nadzoru prawnego wojewody nie zamyka jednak sprawy, ponieważ gminie przysługuje możliwość odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z którego miasto na pewno skorzysta.

Co zatem nie spodobało się w planach władz Dąbrowy Górniczej wojewodzie śląskiemu? W rozstrzygnięciu nadzorczym, które pojawiło się w kwietniu br. możemy przeczytać m.in., że w ocenie organu nadzoru Rada Miejska nie uregulowała zakresu I form kontroli nad działalnością organów poszczególnych dzielnic. Zdaniem nadzoru prawnego woj. śląskiego niejasne jest też określenie kompetencji, na jakich rady dzielnic (jednostek pomocniczych) mają korzystać z mienia komunalnego. Do tego zdaniem prawników Urzędu Wojewódzkiego dąbrowska Rada Miejska w rozdziale 7 Statutu Rady Dzielnicy Reden określiła zasady finansowania działalności organów Dzielnicy, co stanowi ich zdaniem istotne naruszenie prawa.

Prace nad powołaniem w Dąbrowie Górniczej jednostek pomocniczych, jakimi mają być dąbrowskie dzielnice, trwały dwa lata. W proces ten zaangażowani byli zarówno mieszkańcy, pracownicy urzędu jak i Radni Rady Miejskiej. Podczas warsztatów w Centrum Aktywności Obywatelskiej wypracowano podział miasta na 18 dzielnic, które tworzy 36 osiedli (znanych mieszkańcom z Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego).