W Dąbrowie Górniczej oszuści wyłudzają pieniądze. Co proponują?

Jak informują dąbrowscy urzędnicy do Urzędu Miejskiego dotarły informacje, że pojawiły się osoby, które podając się za przedstawicieli UM, proponują odpłatne usługi związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej.

- Osoby te nie są przedstawicielami Urzędu Miejskiego, a UM nie pobiera żadnych dodatkowych opłat w domach u mieszkańców. Wszelkie formalności załatwiane są w siedzibie UM. W razie wątpliwości i pytań należy kontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska, nr tel.: 32 295 69 18 - informują pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Projekt „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”, przygotowany przez Urząd Miejski, to przedsięwzięcie związane z energią odnawialną. W jego ramach 327 mieszkańców Dąbrowy Górniczej skorzysta z unijnego dofinansowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Dotacje, w łącznej wysokości 3 mln 263 tys. zł, pochodzą z funduszy unijnych, przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski. Zadanie ma zostać zrealizowane do listopada br. Na początku roku przeprowadzony został nabór wniosków do II etapu tego projektu, w którym uczestniczyć może 200 kolejnych osób.

Instalacja fotowoltaiczna to Odnawialne Źródło Energii. Zamienia energię słoneczną w energię elektryczną. Prąd z takiej instalacji może pokryć w dużym stopniu zapotrzebowanie gospodarstwa domowego, co znacząco zmniejsza rachunki za elektryczność. Zakup paneli solarnych to dobra inwestycja, która zwróci się po ok. 3 latach.