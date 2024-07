W Dąbrowie Górniczej powstaje nowa droga. Zniknie objazd, otworzą nowe rondo. Kierowcy się ucieszą

W Dąbrowie Górniczej trwa budowa nowej drogi, będącej brakującym fragmentem obwodnicy śródmieścia. Z placu budowy napłynęły dobre wieści. W sierpniu możliwy będzie ponowny przejazd ulicą Poniatowskiego do Kolejowej, który to odcinek od kilku miesięcy jest zamknięty i trzeba kierować się wyznaczonymi objazdami.

Budowa nowej drogi w Dąbrowie Górniczej: trwają prace na rondzie Budowa nowej drogi w Dąbrowie Górniczej zapowiadana była od dawna, bo też ma pozwolić na szybsze i bezpieczniejsze przejechanie przez całe miasto bez konieczności wjazdu do ścisłego centrum. Prace rozpoczęły się w marcu tego roku, a 15 kwietnia drogowcy zamknęli stumetrowy fragment alei Poniatowskiego. Objazd do ulicy Kolejowej został wyznaczony ulicami Augustynika, Kopernika i Konopnickiej. Wkrótce kierowcy będą jednak mogli wrócić na stałą trasę. - Na rondzie przy ul. Kolejowej i Poniatowskiego trwa układanie pierwszej warstwy asfaltu. To kolejny etap prac po wykonaniu obwiedni ronda. Teraz użyty do jej budowy beton potrzebuje czasu do końca lipca, by uzyskać wymagane parametry wytrzymałościowe Po zakończeniu tego procesu, w sierpniu możliwe będzie włączenie ronda do ruchu - przekazał Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Obecnie, jak informuje miasto, trwa także budowa kanalizacji i kontynuowane są przygotowania pod budowę nasypu, po którym do wiaduktu przebiegać będzie nowa droga. W ramach prac docelowe nachylenie uzyska także zjazd i zejście do tunelu pieszo-rowerowego pod torami, prowadzące od ul. Poniatowskiego. Będzie łagodniejsze niż wcześniej, podobnie do tego, które prowadzi do ul. Kolejowej. Budowa nowej drogi w Dąbrowie Górniczej: szybciej i bezpieczniej przez miasto Nowe rondo umożliwi skierowanie ruchu na nowo budowaną wzdłuż torów drogę, która po nasypie połączy się z istniejącym wiaduktem przy ul. Cupiała i Granicznej i dalej z aleją Zagłębia Dąbrowskiego. Z łącznika korzystać będą nie tylko kierowcy, ale także piesi i rowerzyści, dla których powstanie droga rowerowa i chodnik. Przetarg na tę ważną inwestycję o długości prawie kilometra został ogłoszony 17 kwietnia ubiegłego roku roku. 10 sierpnia 2023 roku miasto podpisało natomiast umowę za wykonanie projektu i budowę nowej drogi ze zwycięską w przetargu firmą Drogopol.

Łącznik ulicy Kolejowej z aleją Zagłębia Dąbrowskiego ma mieć długość 900 metrów. Najważniejszą częścią inwestycji będzie wykonanie wspomnianego nasypu drogowego, równolegle do istniejących torów kolejowych i wykonanie skrzyżowania ulic Granicznej i Cupiała z przedłużeniem ul. Kolejowej. To z kolei będzie wymagało przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Cupiała. Pierwszeństwo w tym miejscu będą mieć kierowcy jadący od strony ul. Kolejowej, zaś wyjeżdżający od strony ulicy Łączącej będą musieli ustąpić im pierwszeństwa.

Na nowej drodze ma zostać wydzielony pas do lewoskrętu w kierunku ulicy Łączącej. Jednocześnie planuje się wyznaczenie pasa włączeniowego ułatwiającego włączenie się do ruchu od ulicy Łączącej (z wiaduktu) w kierunku alei Zagłębia Dąbrowskiego. Wzdłuż całego odcinka planowana jest budowa infrastruktury dla pieszych oraz drogi dla rowerzystów, którą będzie można dojechać do ul. Granicznej (przejście pod torami kolejowymi). Na budowę łącznika, wartego 20,8 mln zł, miasto otrzymało promesę dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości prawie 19,8 mln zł. Prace mają się zakończyć w pierwszym kwartale 2025 roku. Wtedy też domknięty zostanie układ komunikacyjny, będący alternatywą dla głównej osi miasta.

Wideo Szczyt NATO. Ogromne wsparcie dla Ukrainy