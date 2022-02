W Dąbrowie Górniczej rodzice będą mieć tydzień, by zapisać dziecko do przedszkola. Oto, jak to sprawnie zrobić

Tegoroczna rekrutacja będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej: przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl

W pierwszym kroku w menu "Moje zgłoszenie/wniosek" lub w menu "Nowe zgłoszenie/wniosek" wypełniamy ankietę wybierając "Wypełnij nowe zgłoszenie/wniosek". Na pierwszej stronie ankiety podajemy hasło, które posłuży do logowania. Przy pierwszym uruchomieniu ankiety nie logujemy się do systemu.

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z numerem PESEL dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu i sprawdzenie czy oraz gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników wyłącznie własnego dziecka.

Oprócz sprawdzania wyników „on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru (dotyczy szczególnie osób, które nie będą mieć możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu).

Rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku 3-6 lat, które mieszkają w Dąbrowie Górniczej, będą mogli wskazać w systemie rekrutacyjnym maksymalnie trzy placówki w preferowanej przez siebie kolejności. Co ważne, wypełniony elektronicznie wniosek po podpisaniu należy przekazać tylko do placówki tzw. pierwszego wyboru, czyli wskazanej w karcie jako pierwszej.