W Dąbrowie Górniczej rozpoczyna się budowa apartamentowca. Na początek wycinka drzew

Jak ustaliliśmy w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej inwestor otrzymał pozwolenie na wycinkę 14 drzew: ośmiu robinii akacjowych, trzech jesionów, dwóch lip i jednej brzozy.

- W zamian musi wykonać nasadzenia zastępcze, również 14 drzew. Ma do wyboru: brzozę, klon, głóg, dąb, miłorząb, jarząb. Drzewa muszą mieć minimum jeden metr wysokości i 12 centymetrów obwodu pnia. Ma na to czas do 31 października 2021 roku. Jeśli nie wykona tych nasadzeń zastępczych, wówczas zostanie naliczona stosowna opłata – informuje Zdzisława Górska-Nieć, zastępca naczelnika Wydziału Marki Miasta w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Wskazane miejsce nasadzeń nowych drzew to okolice ul. Zawidzkiej 10, a więc teren w rejonie Targowiska Miejskiego.

W nowym budynku mieszkalnym znajdzie się 14 mieszkań. Będą miały powierzchnię od 36 do ponad 70 metrów kwadratowych i zlokalizowane będą blisko ulicy Piłsudskiego, a więc głównej arterii komunikacyjnej, przebiegającej przez miasto.