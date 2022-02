W Dąbrowie Górniczej w ul. Konopnickiej otwarty został pierwszy pod linią kolejową tunel. Korzystają z niego piesi i rowerzyści

Na razie tunel został otwarty w takim właśnie kształcie, ale ostatecznie będą jeszcze kolejne zmiany, co zapowiada miasto. Obecnie prowadzą do tego podziemnego przejścia dwie asfaltowe drogi: od strony ul. Konopnickiej od śródmieścia oraz od strony skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Limanowskiego. Widać jednak, że to jeszcze nie koniec tego przedsięwzięcia. Najważniejsze, że można bez większych problemów dostać się na drugą stronę miasta.

Prace przy budowie tego tunelu przyspieszyły od połowy września 2021 roku, kiedy przez tory przy ul. Konopnickiej przejechał ostatni samochód. Najpierw przy pomocy wibromłota wykop został zabezpieczony ściankami Larsena, potem wybrana została z niego ziemia. W październiku montowany był drugi segment przejścia. Na koniec czekało wylewanie na mokro żelbetowych elementów wyjścia i wejścia. Przejście zostało zaizolowane, zasypane od góry. Kiedy torowcy zajęli się układaniem na górze toru kolejowego, budowniczy pracowali będą przy budowie zejścia i wyjścia z tunelu.