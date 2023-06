W Dąbrowie Górniczej widać nowe przystanki autobusowo-tramwajowe. Budują ronda, drogi. Będzie też nowe 5-kilometrowe torowisko tramwajowe

Ten na Manhattanie zyskał już podbudowę, widać wjazdy i zjazdy. Ma być gotowy do połowy tego roku. Rozpoczęła się także budowa drugiego przystanku autobusowo-tramwajowego przy al. Róż, którego budowa ma się zakończyć w drugiej połowie roku.

Na odcinkach od ul. Królowej Jadwigi do ul. Kasprzaka trwały ostatnio prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej. Jednocześnie prowadzone są prace związane z przebudową uzbrojenia terenu, budową nowego oświetlenia drogowego, budową dróg pieszo-rowerowych.

W Dąbrowie Górniczej trwa przebudowa całego układu komunikacyjnego na głównych drogach, prowadzących przez miasto, co związane jest z układaniem nowego torowiska tramwajowego.

Docelowo zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego na odcinku od rejonu granicy z miastem Będzin do skrzyżowania z ulicą Kasprzaka. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w 2023 roku. W części „tramwajowej” Tramwaje Śląskie całkowicie wymieniają w całym mieście, na odcinku prawie 5 km, torowisko tramwajowe. Aktualnie trwa montaż sieci trakcyjnej. Tramwaje mają po raz pierwszy ponownie wyjechać na nowe torowisko w sierpniu tego roku.

- Ułatwią one pasażerom przesiadki z autobusu na tramwaj i z tramwaju na autobus bez konieczności przebiegania między przystankami. Na Manhattanie widać już, jak będzie wyglądał wjazd na taki przystanek. Po prawej dwa pasy do jazdy na wprost i lewy pas dla autobusów, które zatrzymywać się będą na wybetonowanym torowisku przy ponad 40-metrowych peronach. Na jezdnię autobusy powrócą również zjazdem na lewy pas – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Przebudowa ul. Sobieskiego jest natomiast częścią modernizacji układu drogowo-torowego między aleją Róż a granicą z Będzinem. Na zlecenie miasta i Tramwajów Śląskich prace wykonuje także firma ZUE Kraków. Wartość inwestycji to 76 mln zł brutto: 31 mln zł za część tramwajową i 45 mln zł za część drogową finansową przez miasto.

Firma ZUE Kraków odpowiada za modernizację układu drogowo-torowego między al. Róż a skrzyżowaniem z ul. Kasprzaka. Wartość inwestycji to 75,9 mln zł brutto: 22,9 mln zł za część torową i 53 mln zł za część drogową, finansowaną przez miasto.

Zakończyły się również prace związane z infrastrukturą kolejową na stacji w Dąbrowie Górniczej – Gołonogu. Powstały tam m.in. zadaszenia wejść do przejść podziemnych. Na tej stacji podróżni korzystają z drugiego, nowego peronu. Wykonane zostało także nowe dojście od strony ulicy Parkowej. Wcześniej wymieniona została część torowiska kolejowego.

Prace w rejonie ulicy Parkowej i al. Zagłębia Dąbrowskiego trwają od 2021 roku, a mają się zakończyć do końca czerwca tego roku. Otwarcie wiaduktu pozwoliło na likwidację tymczasowego przejazdu przez tory oraz dokończyć budowę peronu, który wydłużył się o 23 metry.

W środę 12 kwietnia oficjalnie otwarta została obwodnica śródmieścia oraz centrum przesiadkowe, które powstało obok dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej. Tym samym kierowcy po raz pierwszy mieli okazję przetestować nową drogę, która ma ułatwić podróżowanie po mieście, z pominięciem ul. Sobieskiego i Królowej Jadwigi, które są często zakorkowane. Nowa obwodnica to niemal 2-kilometrowa trasa o szerokości 7 metrów, po jednym pasie w każdą stronę. Obok powstała droga rowerowa i chodnik.

Inwestycja warta jest 67,5 mln zł (55 mln zł netto). Udział PLK to ponad 26 mln zł netto. Projekt ubiega się o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszystkie prace powinny zakończyć się w połowie 2023 roku.

W ramach budowy nowej obwodnicy od ul. Kościuszki w kierunku ul. Sobieskiego nawierzchnia asfaltowa pojawiła się na całej długości, a także na wszystkich nowych rondach, wjazdach i zjazdach, które pozwalać będą nie tylko na dotarcie bezpośrednio do Centrum Handlowego Pogoria czy do dworca kolejowego bez wjeżdżania do ścisłego centrum miasta, ale także dojazd w wygodniejszy sposób w stronę dzielnicy Gołonóg, alei Majakowskiego oraz trasy S1 i DK94.

Wzdłuż nowego układu drogowego – z rondami na pięciu skrzyżowaniach – zainstalowane zostało także nowoczesne ledowe oświetlenie, powstały także chodniki i drogi rowerowe.