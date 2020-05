W Dąbrowie Górniczej wyremontują część ul. Piłsudskiego. To główna arteria komunikacyjna wiodąca przez miasto

W przypadku ul. Piłsudskiego planowane przedsięwzięcia obejmują między innymi wymianę nakładki asfaltowej i miejscowe wzmocnienia podbudowy jezdni, wymianę krawężników, wymianę około 80 metrów kanalizacji w rejonie skrzyżowania z ul. Poniatowskiego, a także korektę zatoki autobusowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Całość prac ma się zakończyć do 15 lipca br.

- W trakcie pierwszego etapu, który potrwa około 1,5 miesiąca, jezdnia zawężona będzie do dwóch pasów. W drugim etapie jezdnia będzie zamknięta, a ruch przeniesiony zostanie na nitkę w kierunku Gołonoga, która wówczas będzie służyć do jazdy w obu kierunkach - informują pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Na remont tego fragmentu ul. Piłsudskiego, a więc głównej arterii komunikacyjnej prowadzącej przez miasto (od granicy z Będzinem aż do kombinatu metalurgicznego ArcelorMittal Poland - dawnej Huty Katowice) czekali od dawna wszyscy kierowcy. Kilka lat temu wyremontowany został bowiem fragment tej drogi od centrum miasta do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego oraz al. Majakowskiego. Dalej - czy to w kierunku Gołonoga czy śródmieścia - nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. Jest dziurawa, spękana i połatana wszędzie, gdzie tylko było to możliwe.