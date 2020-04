W Dąbrowie Górniczej zrobisz testy na obecność koronawirusa

- Diagnostyka COVID-19 zalecana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) obejmuje przede wszystkim testy oparte na metodach biologii molekularnej, a więc wykrywające materiał genetyczny (RNA) wirusa SARS-CoV-2. Badaniami tymi powinny być objęte osoby z potencjalnego kontaktu lub podejrzane o zakażenie, znajdujące się w początkowej fazie infekcji. Jednocześnie wiadomo, że okres wylęgania zakażenia wynosi od 3-4 dni do 14 dni (średnio 7 dni) – informuje Centrum Medyczne Wielkoszyński.

Jak informuje dąbrowskie centrum medyczne w ten sposób zapewnia zalecane w rekomendacjach podejście diagnostyczne w zakresie testowania serologicznego w kierunku COVID-19. Badania te wykrywają obecność we krwi specyficznych przeciwciał, co wskazuje na kontakt pacjenta z wirusem

W przeciwieństwie do tzw. szybkich testów kasetkowych lub paskowych, testy serologiczne (immunologiczne) wykorzystywane w Laboratorium Centrum Medycznego Wielkoszyński, są przeznaczone do wykonania wyłącznie w specjalistycznych i odpowiednio wyposażonych medycznych laboratoriach diagnostycznych i mogą być przeprowadzane jedynie przez wykwalifikowany personel medyczny – diagnostów laboratoryjnych z doświadczeniem w diagnostyce serologicznej chorób zakaźnych.

Badania w Centrum Medycznym Wielkoszyński wykonywane są za pomocą metody immunochemiluminescencyjnej (CLIA) z wykorzystaniem analizatora immunologicznego Maglumi 800.

- Stosowane przez nas testy mają certyfikat CE-IVD, co oznacza, że są dopuszczone do stosowania w diagnostyce laboratoryjnej u ludzi na obszarze Unii Europejskiej oraz posiadają rejestrację w Urzędzie Rejestracji Leków, Produktów Medycznych i Środków Biobójczych w Polsce (IVD – in vitro diagnostics). Materiałem do badań jest krew żylna, z której w laboratorium uzyskuje się surowicę lub osocze, stanowiące bezpośrednio badany materiał biologiczny. Krew pobierana jest z wykorzystaniem sprzętu jednorazowego użycia i z zachowaniem niezbędnych środków ochronnych zarówno po stronie pacjenta, jak i personelu medycznego – informuje centrum medyczne.