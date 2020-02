W Nemo ferie dla każdego trwają do końca lutego. Pod takim hasłem ruszyła akcja, na której skorzystają zarówno dzieci, jak i dorośli. I tak za bilet normalny płacimy 10 zł zamiast 17 zł. To oznacza ponad 40% rabatu za godzinę pływania. Uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz przedszkolaki też mają powody do zadowolenia, wchodząc na basen za 8 zł zamiast 14 zł za godzinę. Co ważne, promocyjna wejściówka daje dostęp do pełnej listy atrakcji. Wśród nich są m.in. zjeżdżalnie, brodzik dla najmłodszych, rwąca rzeka, kaskady wodne i zewnętrzny basen wypływowy czynny również w zimie.

Preferencyjne ceny biletów obowiązują od poniedziałku do piątku przez cały dzień. Jedynym warunkiem jest zakupienie wejściówki na co najmniej 2 godziny, a w przypadku biletów ulgowych okazanie dodatkowo legitymacji szkolnej.