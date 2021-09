W piątek 10 września CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej zaprasza na bezpłatne konsultacje z dietetykiem

Otyłość została uznana za jedną z groźniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Lekarze i dietetycy biją na alarm. Już dziś 53 proc. kobiet i 68 proc. mężczyzn w Polsce ma nadmierną masę ciała, a co czwarty Polak choruje na otyłość. Problemy z wagą coraz częściej dotyczą też dzieci. Trwająca półtora roku pandemia dodatkowo pogorszyła statystyki. Jak wynika z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego od wiosny do jesieni 2020 roku co trzeci Polak w powyżej 20 roku życia zwiększył masę ciała. Średni przyrost wagi w całej populacji w okresie lockdownu wyniósł niemal 2 kg1.

– Nadmierna masa ciała, to nie tylko problem natury estetycznej, ale przede wszystkim ogromne obciążenie dla naszego organizmu. Dodatkowe kilogramy sprzyjają rozwojowi wielu chorób, w tym m.in. cukrzycy typu II, chorobom układu sercowo-naczyniowego, a także niektórym typom nowotworów – mówi dietetyk Kamila Kostanek, właścicielka gabinetu Projekt Zdrowie Dąbrowa Górnicza. I dodaje: – Niestety, problem nadmiernej masy ciała dotyczy także dzieci. Obecnie w Polsce co czwarty chłopiec i co trzecia dziewczynka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (5-9 lat) ma nadwagę.



Poznaj swój wiek metaboliczny