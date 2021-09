W piątek 24 września wielkie sprzątanie Pogorii IV. Każdy może się przyłączyć OPRAC.: Piotr Sobierajski

Tak wyglądało sprzątanie terenów wokół Pogorii IV w kwietniu 2019 roku Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE fot. Przemysław Krasoń

W najbliższy piątek 24 września, w ramach kampanii społecznej Wód Polskich „Wody To Nie Śmietnik”, odbędzie się sprzątanie zbiornika Kuźnica Warężyńska, czyli popularnej w całym regionie Pogorii IV. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy chcą dołożyć cegiełkę do zachowania czystości tego wyjątkowego w skali województwa miejsca.