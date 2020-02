W SP 29 w Gołonogu czekają miejsca w klasie sportowej. Rozpoczyna się nabór

Do klasy IV przyjmuje się kandydatów, którzy:

- posiadają stan zdrowia umożliwiający naukę w klasie o profilu sportowym, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w terminie do 25 marca 2020 roku)

- posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału

- uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym szkole lub oddziale

Jeżeli więcej kandydatów spełnia kryteria o przyjęciu decyduje wynik testu sprawności fizycznej.

Nabór rozpocznie się 17 lutego i potrwa do 28 lutego 2020 roku. W tym czasie należy złożyć:

- wniosek o przyjęcie do szkoły – oddziału sportowego

- oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w dniu testu sprawnościowego

- orzeczenie zdrowotne, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świadczące o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale sportowym (do 25 marca 2020 roku)

- kserokopię śródrocznej oceny opisowej z klasy III szkoły podstawowej lub opinię wychowawcy klasy, dotyczącą wyników w nauce i zachowania ucznia

- pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego