W weekend Dąbrowskie Dni Fantastyki w Fabryce Pełnej Życia. Będą nocne gry, strzelanie, warsztaty i wiele innych atrakcji

Dąbrowskie Dni Fantastyki to miejsce i czas spotkań dla osób interesujących się wszystkim co związane z tematyką fantastyki. Wydarzenie skierowane jest zarówno do pasjonatów jak i do osób, dla których fantastyka nie jest największym hobby w życiu. Impreza realizowana jest z programu mikrograntów współfinansowanego z funduszy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Harmonogram imprezy na terenie Fabryki Pełnej Życia:



Sobota, 2 października:

14.00-15.00 Warsztaty dla dzieci

15.15-16.15 „Dziecinnie proste” – panel tematyczny na temat pracy artystycznej z dziećmi

16.30-17:45 „Dla kogo są gry planszowe?” – panel tematyczny o grach planszowych

18:00-19:15 „RPG – granat o napędzie rakietowym?” – panel tematyczny o grach RPG

19.30 Turniej strzelniczy

21:00 Sesje RPG

Ponadto w trakcie dnia:gra questowa – gra stworzona pod wydarzenie, w której celem uczestników jest wykonanie szeregu zadań pobocznych polegających na spostrzegawczości oraz poszukiwaniu rozwiązania na terenie imprezy. Gra z atrakcyjną nagrodą dla zwycięzcy oraz games room z grami planszowymi.