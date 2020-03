W Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej uruchomiono kolejne Centrum Symulacji Medycznej

Nauka na symulatorach to najnowocześniejsza forma prowadzenia zajęć. Studenci będą mieć do czynienia z każdą reakcją człowieka (jak pocenie, rozszerzanie źrenic, itp). Na fantomach będą się uczyć m.in. wkłuwania, cewnikowania, opatrywania ran, resuscytacji, będą wykonywali EKG i szereg innych badań. - W takich pracowniach można się uczyć pomiaru ciśnienia krwi, tętna, odsłuchu serca, płuc, opieki nad pacjentem i wielu innych rzeczy - mówią Adam Nowakowski i Magdalena Szymczak, studenci pierwszego roku pielęgniarstwa. - Będzie tutaj możliwa symulacja procesów fizjologicznych i niefizjologicznych - dodają.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej rzeczywiście wygląda jak oddziały szpitalne. W kilku salach jest m.in. specjalistyczny sprzęt, aparatura, urządzenia medyczne i fantomy do ćwiczeń. - Centrum to szpital w miniaturze, mamy tutaj wyposażenie takie samo jak w szpitalu - mówiła podczas otwarcia Centrum Anna Borecka, wicekanclerz Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. - Kształcenie pielęgniarek odbywa się głównie przez zajęcia praktyczne, stąd mamy praktyki w szpitalach i przychodniach. Teraz dodatkowo nasi studenci będą się mogli uczyć w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Co ciekawe, wszystkie czynności są nagrywane na kamerę, aby później móc je analizować. Wykładowca z kolei na bieżąco, w specjalnym pokoju reżyserskim z lustrem weneckim, będzie mógł obserwować co robią studenci i od razu korygować ich błędy.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej składa się z kilku nowoczesnych pracowni. Są tu: sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala ćwiczeń umiejętności technicznych, sala wysokiej wierności, sala do debriefingu, sala do symulacji ALS/BLS, sala egzaminacyjna.

- Uruchomienie takiego centrum to wieli powód do radości - mówił prof. Janusz Bohosiewicz, rektor dąbrowskiej uczelni. Ta szkoła wyższa od 15 lat kształci pielęgniarki. - Pielęgniarstwo jest cały czas naszym najliczniejszym kierunkiem - tłumaczyła wicekanclerz Anna Borecka. - Nasi studenci są doskonale przygotowani do wykonywania przyszłego zawodu.

Centrum udało się otworzyć w ramach unijnego projektu. Jego całkowita wartość to 2,5 mln zł. Co ciekawe, dąbrowska uczelnia jako jedna z 35 szkół wyższych w Polsce otrzymała dofinansowanie na utworzenie takiego centrum z Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój".

WSPS w Dąbrowie Górniczej uruchomiła już drugie Centrum Symulacji Medycznej. Z pierwszego korzystają studenci ratownictwa medycznego.