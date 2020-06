Wakacje nad polskim morzem? Czemu nie! Polecamy Łebę z jej szerokimi plażami i walorami uzdrowiskowymi

Łeba to jeden z najczęściej odwiedzanych kurortów na polskim wybrzeżu. Popularność swą zawdzięcza niezwykłemu położeniu między jeziorami Łebsko i Sarbsko, przy ujściu rzeki Łeby do Morza Bałtyckiego oraz wspaniałym walorom naturalnym i klimatycznym. Słynie z szerokich piaszczystych plaż, unikalnych na skalę europejską Ruchomych Wydm i działającego leczniczo mikroklimatu o wysokiej zawartości soli i jodu. Ze względu na swoje walory uzdrowiskowe, krajoznawcze i rekreacyjne, miasto i jego okolice należą do obszarów chronionych.

Rozbudowana, różnorodna infrastruktura turystyczna Łeby sprawia, że każdy może znaleźć tu coś dla siebie – leśne ścieżki i długa na 10 km plaża zachęcają do spacerów, zróżnicowane trasy rowerowe czekają na amatorów dwóch kółek, smakoszy zapraszają liczne restauracje, serwujące przysmaki kuchni regionalnej, wieczory ubarwiają rozśpiewane kawiarenki i tawerny portowe. Dla aktywnych Łeba stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania – bez problemu można się stąd dostać do Trójmiasta, Malborka czy na Hel.