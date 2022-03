Widać nowy tunel dla kierowców w centrum Dąbrowy Górniczej - ZDJĘCIA. Powstają parkingi, ronda, nowe drogi

To ważny element całej drogowej układanki w Dąbrowie Górniczej, bowiem dopiero po otwarciu tego tunelu w ul. Kościuszki w szerszym zakresie będą mogły rozpocząć się prace przy wymianie torowiska tramwajowego w całym mieście. Chodzi o to, by miejskie ulice nie zakorkowały się na dobre, bo wówczas zwężeń, wyłączonych z ruchu odcinków jezdni będzie z każdym tygodniem coraz więcej. Tym bardziej widoczne postępy prac w tej części miasta cieszą mieszkańców. To duże zmiany, które przybliżają budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP, tuneli, rond i nowych dróg do finału.