Większość personelu i pajcentów Oddziału Onkologii ZCO Szpitala Specjalistycznego zdrowa

- Trzymałem kciuki za to, aby nasz oddział onkologii nie okazał się ogniskiem zakażeń. Teraz jestem tego już pewien. Poznaliśmy wyniki badania 56 próbek na 59 pobranych i wśród nich tylko dwie potwierdziły zakażenie koronawirusem - informuje Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Jedno potwierdzenie dotyczy pacjenta, którego wynik poznaliśmy już w sobotę. Drugi wynik potwierdzony dzisiaj dotyczy pracownika oddziału Onkologii Klinicznej. Oznacza to, że procedury wprowadzone w szpitalu zdały egzamin i nie doszło do niekontrolowanego rozprzestrzenienia się wirusa na oddziale.

Oprócz tego we wtorek 21 kwietnia w mieście zostały potwierdzone jeszcze dwa przypadki. Pierwszy z nich to osoba, która trafiła do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a wcześniej była pacjentem prywatnej kliniki kardiologicznej. Drugi przypadek to osoba przebywająca w kwarantannie, po wcześniejszym kontakcie z zakażonym członkiem rodziny.