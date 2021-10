Wiele nowości na osiedlu przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej. Są nowe miejsca parkingowe, boisko, ławki oraz place zabaw

W ramach miejskiej inwestycji, na osiedlu powstały dwa place zabaw i dwie siłownie plenerowe (w rejonie bloków nr 19, 21 i 22), boisko wielofunkcyjne (przy hali sportowej), miejsca postojowe i wiaty śmietnikowe. Remont przeszły chodniki, schody oraz dojścia i dojazdy do budynków. Całość uzupełniły nowe ławki, kosze na śmieci i zaaranżowana zieleń.

Na placu zabaw przy bloku nr 19 pojawiły się: huśtawka podwójna, huśtawka typu „ważka”, huśtawka „bocianie gniazdo”, zestaw urządzeń zręcznościowych, w którego skład wchodzą liny wspinaczkowe, ścianka wspinaczkowa, drabinka, siatka linowa oraz zestaw do przewrotów, piaskownica z domkiem i grą „Kółko i krzyżyk”. Siłownia plenerowa jest wyposażona w urządzenia: biegacz/chodziarz – zbliżone swoim działaniem do bieżni; koła tai chi – służące do ćwiczeń górnych partii mięśniowych; twister/wahadło – wzmacniające mięśnie bioder, wspomagające aktywność stawów biodrowych i kręgosłupa; drabinka/podciąg nóg – wzmacniające ramiona, łokcie i mięśnie brzucha.