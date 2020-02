Wielkie morsowanie w Pogorii III [ZDJĘCIA] 12. świeżaków weszło do wody.

W minioną niedzielę miała miejsce pierwsza tura tegorocznych zapisów do stowarzyszenia Pogoria Morsuje. Przed szacowną Komisją - zwaną też Lożą Szyderców - o rekomendacje dzielnie walczyło 12 morsów: Adam P., Agnieszka S., Andrzej C., Bogumiła C., Magdalena K., Mariola W., Mateusz Ć., Paweł M., Piotr T., Piotr Z., Weronika Z., Łukasz R.. Wszyscy z powodzeniem.

- Miło było nam gościć delegacje: Wolnych Morsów Polska, Jurajskich Morsów oraz Toruńskich Morsów. Mieliśmy też szansę skosztować pysznych ciastek od Morsów z Odessy. Gratulacje dla świeżaków oraz ogromne podziękowania dla Harcerskiego Klubu Ratowniczego "Auxilium" za pomoc i dbanie o bezurazowe morsowanie – informuje Stowarzyszenie Pogoria Morsuje.