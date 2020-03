Włochy. Choć kraj ogarnęła epidemia, to mieszkańcy nie tracą pogody ducha. Wspólnie śpiewają na balkonach

Kilkanaście tysięcy zakażeń i ponad tysiąc zmarłych - to tragiczny bilans rozprzestrzeniającego się we Włoszech koronawirusa. Władzę w ramach walki z rosnącą liczbą zakażonych, ograniczyły swobodę poruszania się mieszańców w obrębie kraju. Bez pilnej potrzeby nie mogą oni opuszczać swoich domów i mieszkań.

Choć sytuacja jest bardzo poważna, to Włosi nie tracą pogody ducha. Po sieci krąży wiele filmików, na których mieszkańcy wspólnie śpiewają na balkonach i w oknach. Usłyszeć można takie hity jak: "L´Italiano", czy "Can't Help Falling In Love". W galerii znajdziecie filmiki z balkonowych "występów" Włochów.