Województwo śląskie się wyludnia! Gdzie mieszkańców ubywa najszybciej?

Pierwszym z nich jest ujemny przyrost naturalny, czyli wyższa liczba zgonów niż narodzin. Drugim z nich jest bilans migracji, zgodnie z którym więcej osób wyprowadza się, niż wprowadza się do miast naszego regionu.

Faktem jest, że miasta województwa śląskiego wyludniają się od wielu lat. Każdego roku liczba ludności miasta spada, a wpływają na to dwa główne czynniki.

- Tendencja wyludniania się miast w województwie śląskim jest widoczna od 20-30 lat. To proces bardzo złożony. Z jednej strony obserwujemy czynniki ogólnoświatowe dla krajów wysokorozwiniętych. Z drugiej strony chodzi o grupę czynników lokalnych. Nie da się tej tendencji odwrócić, możemy ją jedynie wyhamować - uważa prof. Robert Krzysztofik z Uniwersytetu Ślaskiego.

Zmiana modelu rodziny i powojenny wyż demograficzny sprawiają, że liczba mieszkańców miast spada

Żory są jedynym miastem powyżej 50 tys. mieszkańców w województwie śląskim, które odnotowało w 2019 roku dodatni przyrost naturalny.

Nie jest to jednak liczba imponująca, ponieważ różnica pomiędzy ilością narodzin a zgonów wynosi tam 48. Wypada to jednak o wiele lepiej niż w Częstochowie, gdzie ten sam współczynnik to 1249 na minusie.

- Zwróćmy uwagę na zmianę modelu funkcjonowania rodziny. Młode małżeństwa nie decydują się już na dwójkę lub więcej dzieci. Częściej są to rodziny „2 plus 1” lub małżeństwa bezdzietne z wyboru. To tendencja globalna, którą obserwujemy od wielu lat - zauważa prof. Krzysztofik.

Drugim czynnikiem jest przemijanie pokolenia wyżu demograficznego, który nastąpił po II wojnie światowej. Osoby, które przyszły na świat w stosunkowo krótkim czasie po 1945 roku to pokolenie dzisiejszych 70- lub 75-latków. W tym przedziale mieści się średnia długość życia mężczyzn w Polsce, która dla kobiet jest nieco wyższa. Tym samym spora część tego pokolenia umiera.