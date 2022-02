Wraca Dąbrowski Budżet Partycypacyjny. W marcu spotkania w dzielnicach. Mieszkańcy sami zadecydują, co ma powstać w ich dzielnicach

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny to projekt, w którym to sami dąbrowianie co roku decydują o tym, na co przeznaczyć wydzieloną kwotę z budżetu miasta. Jest to osobne przedsięwzięcie od Dąbrowskiego Budżetu Obywatelskiego, kiedy to w formie głosowania mieszkańcy wybierają do realizacji co roku ważne propozycje, ale o charakterze ogólnomiejskim. W przypadku DBP są to bardziej lokalne potrzeby, ale te wybierane są w trakcie wspólnej dyskusji, na zasadzie propozycji, kompromisów. W tym przypadku wyznacznikiem tego, co ma zostać zrobione, co jest potrzebne, nie jest głosowanie. Do niego dochodzi tylko w takich przypadkach, kiedy nie udaje się osiągnąć wspólnego zdania w danej dzielnicy, ale takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko.

Obecnie Dąbrowski Budżet Partycypacyjny będzie funkcjonował w układzie 36 osiedli, ale projekty, które będą mogły być w nim realizowane, będą wyznaczone przez priorytety dzielnicowe. Dlatego, co zaznacza miasto, warto uczestniczyć w marcowych spotkaniach.