Wrota do Pustyni Błędowskiej. Jeszcze w tym roku powstanie nowa ścieżka rowerowa, którą będzie można dotrzeć na pustynię

Wrota do Pustyni Błędowskiej to nowy projekt, który powstaje dzięki współpracy Nadleśnictw Siewierz i Olkusz. Na Pustynię Błędowską poprowadzą nowe ścieżki rowerowe, które mają być gotowe już na jesień 2020 roku.

Wrota do Pustyni Błędowskiej Aglomeracja Śląsko-Dąbrowska jeszcze w tym roku ma wzbogacić się o nową ciekawą ścieżką rowerową, która będzie prowadziła do Pustyni Błędowskiej w Małopolsce. Projekt „Wrota do Pustyni Błędowskiej” warty kilka milionów złotych powstaje dzięki współpracy Nadleśnictw Siewierz i Olkusz. „Wrota do Pustyni Błędowskiej” to projekt, który zakłada m.in. stworzenie trasy, łączącej się z kilkunastoma istniejącymi dziś szlakami turystycznymi, pieszymi i rowerowymi np. ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż rzek Białej Przemszy i Białej, która również prowadzi na Pustynię Błędowską i do miejscowości Klucze, ale z nieco innej strony i łączy się ze ścieżkami wytyczonymi w miejscowościach ościennych. Uzgodnienia terenowe i etap projektowy zostały już zakończone. Obecnie trwa kompletowanie dokumentów, a na wiosnę zaplanowano przetarg, który wyłoni wykonawcę drogi. - Jesteśmy też po wstępnych rozmowach z prezydentem Dąbrowy Górniczej, który zadeklarował włączenie się miasta w ten projekt. Lasy Państwowe wydadzą na niego kilka milionów złotych. Z kolei po stronie gminy będzie zbudowanie infrastruktury parkingowej, aby mieszkańcy mogli przyjechać nawet z odległych miast aglomeracji, zostawić samochód i ruszyć rowerami, z kijami, bądź pieszo podziwiać największy w Europie obszar pustynny. Dziś trochę zapomniany, gdzieś na marginesie regionu, jednak o walorach krajobrazowo-turystycznych trudnych do przecenienia – mówi Grzegorz Cekus, nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz.

Baza parkingowa mogłaby powstać w Okradzionowie (dzielnica Dąbrowy) w widłach rzek Białej Przemszy i Białej. Są to póki co rozważania. Teren jest o tyle atrakcyjny, że w pobliżu znajduje się pomnik przyrody Lipy Dobieckie. Parking znajduje się także przy Eurocampingu, nowoczesnej bazie biwakowo-campingowo-rekreacyjnej w dzielnicy Błędów, jednak w weekendy często jest tam problem z parkowaniem, gdyż z ośrodka korzysta mnóstwo osób. W tym miejscu zaczyna się Szlak Pustynny PTTK i niedaleko jest do Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Projekt jest transwojewódzki. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach obejmuje swym zasięgiem nie tylko województwo śląskie, ale także część województwa małopolskiego. W związku z tym wystarczą uzgodnienia pomiędzy dwoma jednostkami tej samej dyrekcji, by projekt mógł zaistnieć. Po stronie województwa śląskiego w Nadleśnictwie Siewierz znajduje się obszar Pustyni Błędowskiej zalesiony w latach 50-60. Po stronie Małopolski w Nadleśnictwie Olkusz leży część wylesiona pustyni z punktami widokowymi, z których podziwiać można nie tylko największy w Polsce i Europie Środkowej obszar wydm śródlądowych. Co jakiś czas spadochroniarze z 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa wykonują tutaj różne szkolenia.

- Pierwotnie, głównym celem projektu, było stworzenie drogi w Nadleśnictwie Siewierz, do sprawnej obrony lasu przed pożarem. Nie mieliśmy bowiem do jednej z dużych powierzchni komfortowego dojazdu, co mogło skutkować sytuacjami kryzysowymi trudnymi do opanowania. Jednak wśród zadań Lasów Państwowych zapisanych w ustawie o lasach jest również udostępnianie ich dla ludności. Stąd pomysł zaproszenia na te tereny turystów i miłośników aktywnego wypoczynku – mówi Arkadiusz Wojciechowicz, dyrektor RDLP w Katowicach dodając, że motto firmy: Dla Lasu, Dla Ludzi nie jest jedynie hasłem a dewizą, która leśnicy, często bez rozgłosu realizują na co dzień - dodaje.

