Wspólne morsowanie na Pogorii III. Pogoria Morsuje zorganizowała akcję, by wesprzeć fundację DKMS i chorego Kubę [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Wymaz pobieramy z policzka za pomocą pałeczek. Trwa to pięć minut. Trzy minuty pobieramy wymaz, a dwie minuty suszymy pałeczki – powiedziała Natalia Pająk, wolontariuszka.

Wiele osób nie wie, że sama rejestracja nie zajmuje sporo czasu i jest zupełnie bez bolesna. Rejestracja składa się na trzy etapy. Na początku wolontariusze przeprowadzają krótki wywiad medyczny, w którym pytają o wiek, wagę i nasze choroby. Później wypełnia się formularz z naszymi danymi, co trwa około trzech minut. Trzecim etapem jest pobranie wymazu.

Po tradycyjnej rozgrzewce morsy wskoczyły do zimnej wody. Tym razem osoby, które morsowały musiały szczególnie uważać na lód w Pogorii III bo był niezwykle ostry.

Wymaz jest wysyłany do fundacji, która bada czy potencjalny dawca nie jest chory. Następnie jest on rejestrowany w bazie.

- Takiego zarejestrowanego dawcę mamy w bazie czasem przez wiele lat. Chodzi o to, żeby znaleźć zgodność genów HLA. Jeśli trafi się ktoś, kto ma zgodność, to wtedy wysyłamy zawiadomienie do takiego dawcy – opowiada Natalia Pająk.

Zainteresowanie rejestracją na Pogorii III było spore.

- Już trzeci raz organizuje akcję DKMSu, tym razem dedykowaną mojemu koledze. Dziś jest bardzo dużo chętnych, jak zawsze w Dąbrowie. Wiemy, że mieszkańcy miasta są chętni do pomocy. Super frekwencję mieliśmy na WOŚP, teraz również. Wierzymy, że znajdziemy potencjalnego dawcę dla Kuby.

Kuba potrzebuje pomocy. Potrzebny jest szpik

Akcja została zorganizowana dla chorych, którzy potrzebują szpiku, by walczyć np. z białaczką. Jednym z nich jest 23-letni Kuba.