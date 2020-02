Wszystkie prywatne żłobki w Dąbrowie tańsze. Miasto dokłada 400 zł do pobytu dziecka

Obecnie w Dąbrowie Górniczej funkcjonują cztery żłobki niepubliczne i jeden klub dziecięcy, w których dostępnych jest 129 miejsc. Wszystkie podmioty będą realizowały miejski program, który został uchwalony decyzją Rady Miejskiej w listopadzie 2019 r. Uchwała określała wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących prywatne żłobki lub kluby dziecięce na terenie Dąbrowy Górniczej. Przyjęto w niej miesięczną dotację w wysokości 400 zł wypłacaną z budżetu miasta żłobkom i klubom dziecięcym na każde dziecko uczęszczające do placówki, mieszkające w Dąbrowie Górniczej. Wszelkie formalności związane z jej uzyskaniem leżą po stronie podmiotów prowadzących żłobki, bez konieczności angażowania rodziców, którzy posyłają do nich swoje pociechy.

− Rozwiązanie to może zdecydowanie poprawić dostępność opieki dla maluchów w mieście. Dzięki takim dopłatom, jak dotacja z miasta czy z programów operacyjnych UE, rodzice posyłający dziś dzieci do naszej placówki, do czerwca, nie płacą za to ani złotówki – wyjaśnia Danuta Danek, dyrektor żłobka Słonecznik. – Bardzo ważne, by opieka żłobkowa była łatwo dostępna w najbliższym sąsiedztwie, a rodzice nie musieli dowozić swoich pociech do placówek. To cieszy, gdy od mam przyprowadzających do nas dzieci słyszę, że mogły wrócić do pracy, bo w sąsiedztwie powstał żłobek. Dlatego staramy się rozwijać naszą działalność o kolejne filie – dodaje pani Danek.